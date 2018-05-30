Знаменитый певец и йог из Индии выступят на фестивале в трёх городах Мурманской области

VIII традиционный фестиваль индийской культуры в Мурманской области приглашает северян на встречу с ярким и солнечным миром Индии.

В этом году он посвящён 80-летию Мурманской области и пройдёт впервые сразу в трёх городах: Мурманске, Кандалакше и Кировске.

Главным участником фестиваля станет уже полюбившийся северянам певец в 13-м поколении из Индии Битту Маллик, который выступит с новой концертной программой. На фестивале зрителей ждут индийские танцы, театральное представление, шоу йогов, дегустация блюд индийской кухни, фотосессия в сари и многое другое. Фестиваль начнётся 2 июня в 16.00 в сквере на ул. Ленинградской областного центра.