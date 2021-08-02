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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)02.08.21 19:30

Знаменитый российский путешественник Фёдор Конюхов вернулся в Мурманск после своей экспедиции на Северный полюс

Две недели он проводил исследования на дрейфующей льдине.

Это была его мечта детства - побывать на Северном полюсе, признается путешественник Федор Конюхов. Причём несколько раз он был на краю Земли, но впервые летом. Когда ледники тают, когда солнце ярко светит и, конечно, ходят белые медведи, которых ему, впрочем, так и недовелось повстречать.

Фёдор Конюхов, путешественник, писатель, художник: «Летом было не то, что страшно, но необычно. Вокруг много воды и пресная вода. Я выходил прямо с палатки, котелочком набирал воду с лужи, с озера. И она пресная. Лёд тает. Температура была очень тёплая, около 0 градусов».

Такой круиз на Северный полюс Фёдор Филиппович совершил в рамках 80-летия первых конвоев союзников, снабжавших СССР техникой и продовольствием во время Великой Отечественной войны. Посреди бескрайних льдов Конюхов выполнял научные исследования для института океанографии имени Ширшова. Но было и свободное время, которое путешественник проводил с пользой.

Фёдор Конюхов, путешественник, писатель, художник: «Я рисовал, писал, молился и смотрел. Мне приятно, что есть такая программа «Чистая Арктика» - это очень хорошо. Я всем говорю, что России надо больше всего этим заниматься, потому что у нас просторы большие, много рек впадает в Ледовитый океан».

Путешественник убеждён, чтобы сберечь хрупкую северную природ,у нужно начать с себя. Прежде всего внимательно относиться ко всему происходящему вокруг. Такого мнения придерживаются и те, кто встречал Конюхова по возвращению из экспедиции. 

Дмитрий Кобылкин, врио заместителя секретаря генерального совета партии:  «Арктика – это огромное количество природных ресурсов. Это львиная доля того, что предстоит нам, нашим детям и внукам осваивать в виде полезных ископаемых. И то, как государство к этому всему относится, какой вектор задаёт, так это и будет в будущем выглядеть».

Дмитрий Лобусов, капитан ледокола «50 лет Победы»: «Главное, в попытках сделать чище, не навредить хрупкой природе Арктики, потому что иногда может быть, где-то одна бочка лежит, туда приедет 25 тракторов и уничтожит нежный покров тундры. Поэтому здесь такой момент тоже очень важный».

Все запланированные исследования в рамках экспедиции Фёдором Конюховым были выполнены. Двухнедельная жизнь на дрейфующей льдине останется навсегда в воспоминаниях путешественника.

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