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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)19.08.24 19:30

Знамя России можно было увидеть с другого берега Кольского залива

200-метровый флаг России развернули возле памятника Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны. Акцию приурочили ко Дню государственного флага Российской Федерации, который отметят 22 августа.

Сергей Тян, директор ГСЦ «Авангард»: «Наш флаг олицетворяет три наших цвета. Это белый цвет – благородство. Здесь у нас представлены благородными наши волонтёры. Синий цвет – честность и верность. Это наша общественность. Ну, и красный цвет – это мужественность. Здесь у нас военнослужащие и участники специальной военной операции. У нас такое объединение собралось для того, чтобы развернуть наш флаг».

Все желающие могли присоединиться активистам. В церемонии принимали участие и военнослужащие, в том числе и участники спецоперации.

Евгений Новиков, ополченец, участник СВО: «Так как я являюсь военнослужащим, то я считаю, что с этим знаменем в будущем будет связано и Знамя Победы. Находясь в зоне боевых действий на Донбассе, мы любим Россию по-своему: мы воюем, мы стоим до конца за мирное небо, помогаем братскому народу Донбасса, чтобы люди не знали горя и страшного времени войны».

Перед участниками акции выступил Александр Кочич из Сербии. В Мурманск музыкант приехал полгода назад и уже успел влюбиться в Кольское Заполярье.

Александр Кочич, сербский музыкант: «Всё вокруг нас – это война. Это духовная война, это война на поле культуры. А армия и флот делают тяжёлую работу, очень ответственную, но это только одна часть войны, которая ведётся и на экономическом фронте, и на культурном фронте, и на религиозном. Так что мы все военные. Сербы, по большому счёту, часть великого русского народа».

 

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