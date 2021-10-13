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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)13.10.21 19:30

Знания – сила в борьбе пенсионеров с мошенниками

Многие пенсионеры до сих пор продолжают хранить деньги в укромном месте дома наличными, они не доверяют электронным способам оплаты. В мире современных финансов представители старшего поколения остаются наиболее уязвимыми. Научить зрелых людей ориентироваться в новых реалиях, связанных с деньгами, призваны программы финансовой грамотности.

Многие пенсионеры опасаются пользоваться банковскими картами, но, даже отгораживаясь от современных технологий, они зачастую становятся лёгкой добычей мошенников. Изучить «матчасть» в этом вопросе крайне необходимо. На курсах финансовой грамотности в понятной, интерактивной форме представители старшего поколения узнали, как не попасться на хитрые уловки киберпреступников.

Елена Гайдукова, главный экономист экономического отдела Отделения Мурманск Северо-Западного ГУ Банка России: «Что делать, если у вас украли карту? Я бы сразу позвонила в Сбербанк. Зачем? Чтобы заблокировать карту. И это абсолютно правильно».

Звонки с незнакомых номеров также следует игнорировать. Схема обмана доверчивых граждан проста. Они добровольно сообщают данные своей карты и переводят деньги аферистам, нарушая правила безопасности при использовании банковской карты. Известно, что преступники массово рассылают фальшивые налоговые уведомления, квитанции о штрафах, счета за квартиры. Если человек их оплатит, то средства уйдут к мошенникам.

Елена Гайдукова, главный экономист экономического отдела Отделения Мурманск Северо-Западного ГУ Банка России: «Я захожу на сайт, с которым раньше работала, вроде, выскакивает первый, а там разница может быть в одной точке - и этот сайт с двумя точками и есть сайт мошенников».

На курсах грамотности рассказывали и о менее очевидных схемах преступников.

Охотников за легкими деньгами всегда много. Курсы компьютерной грамотности для пенсионеров, организованные при поддержке правительства региона, помогут не только сохранить сбережения, но и в целом ориентироваться в виртуальном пространстве.

Татьяна Пучкова, специалист Центра управления регионом Мурманской области: «Безопасность - превыше всего! В цифровой среде сейчас первоочередная задача не только для пожилых, но и для всех, освоить правила поведения в интернете, чтобы обезопасить себя, наши вклады и денежные средства, которые у нас есть».

Участники таких курсов теперь точно во всеоружии. Они знают, как поступить при утере карты, о чем не нужно говорить в телефонном разговоре с незнакомцами и как не попасть в киберловушку.

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