Знания о событиях, датах и фактах Второй мировой войны проверили сегодня участники игры «РОСКВИЗ»

Викторина прошла в режиме онлайн и с учётом всех требований, связанных с эпидобстановкой.

Интеллектуальная игра «РОСКВИЗ» о событиях, датах и фактах Великой Отечественной войны состоялась в стенах Мурманской областной научной библиотеки. Команды из разных муниципалитетов региона отвечали на сложные исторические вопросы, некоторые из которых застали участников врасплох.

Михаил Белошеев, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска: «Мы, как организаторы, приготовили подарки – награды. Каждая из команд получит награду – книгу наших мурманских авторов, почётных граждан города-героя Мурманска, например, Льва Васильевича Журина, который является участником военных событий на Дальнем Востоке, книга почётного гражданина города Мурманска Горячкина Владимира Ильича».

«РОСКВИЗ» проводится уже не впервые. Формат интеллектуальной онлайн-игры очень полюбился участникам и с каждым разом их число растёт. По словам организаторов, викторина способствует развитию командного духа, заставляет нестандартно мыслить и обеспечивает хорошее настроение.

Юлия Величко, председатель регионального Совета сторонников партии «Единая Россия»: «Мы получаем хорошие отзывы от этих игр, очень востребованы они. Они интересны нашим землякам тем, что они могут показать не только свои знания, но и почерпнуть для себя что-то новое».

«РОСКВИЗ» «Наша Победа» позволит участникам подготовиться к всероссийскому «Диктанту Победы», который состоится ближайшее время.