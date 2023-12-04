Знать, чтобы помнить: ко Дню неизвестного солдата в музее Полярного провели тестирование на знание истории Великой Отечественной войны

Это лишь одна из площадок по всей стране, где молодёжными парламентами регионов была организована масштабная проверка знаний.

Невозможно знать всё, но можно к этому стремиться, уверена участница исторического тестирования Алена Вострякова. В этот раз знания немного подвели школьницу, но это не повод перестать верить в себя.

Алёна Вострякова, гимназистка, г. Полярный: «Самым сложным вопросом для меня стал вопрос о подписании японской капитуляции. Но мне стало интересно, приду домой и поизучаю эту тему. Ошибок у меня пять».

Инициаторами проведения тестирования по истории Великой Отечественной войны стали молодёжные парламенты. Такую проверку знаний планируют проводить регулярно. На этот раз решили приурочить испытание к памятной дате – Дню неизвестного солдата.

Валентина Коськина, член Общественной палаты Мурманской области: «Каждую семью задели тяготы войны, есть погибшие, есть участники. Сколько бы лет не прошло, мы будем помнить об этом событии».

Татьяна Шастова, заместитель председателя Совета депутатов ЗАТО Александровск: «Это нельзя пустить на самотёк. Хорошо, что музей этим занимается. Хорошо, что мы не даём стереть нашу память. Будем помнить, будем чтить память, будем учить своих детей».

Среди участников проекта – активисты, представители молодёжных движений города и школьники.

Марина Михнева, волонтёр объединения «Импульсы Севера», г. Полярный: «Вопросы хорошие, каждый должен знать ответы на эти базовые вопросы. Этот тест должен проводиться каждый год в память о кровопролитной войне».

Проект реализуется при поддержке агентства «Росмолодёжь» и при участии Российского военно-исторического общества.