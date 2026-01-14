«Знатоки севера». Необычный квиз состоялся в библиотеке

Культурная программа нового года мурманской библиотеки имени Николая Блинова насыщена событиями. Одним из таких стала квиз-игра под названием «Знатоки севера», которую провели для студентов колледжа.

Напомним, библиотека Николая Блинова, одного из старейших писателей нашего города, впервые открыла двери для читателей в 1959 году. А этой осенью она начала принимать гостей в обновленном формате. Посетители могут не только знакомиться с новой литературой, но и познавательно проводить время в интерактивных форматах.

Галина Бурина, заведующая Городской библиотекой №4 имени Н.Н. Блинова: «У нас существенно обновился библиотечный фонд».

Интеллектуальные игры позволяют участникам проверить знания и приобрести новые. Например, на состоявшемся квизе, студенты узнали для себя новые факты об истории освоения Кольского полуострова.

Как отмечает Анна Миняк, сотрудник Городской библиотеки №4 имени Н.Н. Блинова, мероприятия подобного формата расширяют кругозор студентов и повышают их интерес к литературе.