Знай наших! 79-летний Фёдор Щербина успевает и научную работу вести, и устанавливать мировые спортивные рекорды

Преподаватель кафедры физического воспитания и спорта МГТУ Фёдор Щербина взял два «золота» на чемпионате России по лёгкой атлетике среди ветеранов.

С 1988 года Фёдор Щербина прививает юным северянам любовь к спорту и здоровому образу жизни. Недавно в Олимпийском центре имени братьев Знаменских в Москве Фёдору Александровичу удалось занять первое место по прыжкам в длину с результатом 8 метров 50 сантиметров. О мотивации, атлет рассказывает открыто.

Фёдор Щербина, преподаватель кафедры Физического воспитания и спорта МГТУ: «Хочешь полноценно работать, хочешь переваривать современную информацию, для этого должна быть мыслительная деятельность, которая поддерживается, конечно же, хорошим кровообращением. Если говорить с точки зрения физиологии. Поэтому двигательная активность она необходима каждому человеку».

Фёдору Александровичу 79 лет и он является многократным победителем чемпионатов России, Европы и мира по лёгкой атлетике. К тому же ещё и автором и соавтором более 150 публикаций, из них статьи, раскрывающие особенности физической подготовки для жителей региона. Он преподаёт различные лекционные курсы, с помощью которых мотивирует северную молодёжь на здоровый образ жизни.

Павел Данилов, председатель студенческого спортивного клуба МГТУ «Белые медведи»: «Представляем нашу сборную от МГТУ по футболу, участвуем в межвузовском соревнованиях».

С 2014 года председатель студенческого спортивного клуба МГТУ Павел Данилов совершенствует физическую подготовку под руководством Фёдора Александровича. Он считает, что преподаватель не только активный и позитивный, но и обладает несметным багажом знаний, которыми с радостью делится со студентами.

К слову, для северянина это была далеко не единственная награда в Олимпийском центре имени братьев Знаменских (г. Москва). Ближайшие соревнования на кубок России состоятся в начале июля на территории Ульяновска и Фёдор Щербина с достоинством представит там Мурманскую область.