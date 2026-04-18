Знай наших: корреспондент «Арктик-ТВ» Олеся Кривенко стала финалистом Международного телекинофорума «Новая Реальность», а в Мурманске прошёл первый региональный чемпионат по функционально-цифровому спорту

На судоремонтном предприятии Снежногорска провели конкурс профессионального мастерства среди молодых специалистов. Это по-настоящему праздничное событие, так как данной традиции больше 20 лет, а итогом конкурса станет повышение квалификации заводчан.

Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии – Александра Ретунская с обзором самых заметных событий прошедших семи дней. Расширить информационные рамки программы нам помогут гости студии – Максим Волков, капитан сборной команды КВН УФСИН России по Мурманской области «Шпроты», и Екатерина Красовская, участница сборной команды КВН «Шпроты».

А начнём нашу программу с событий недели, на которые обратили внимание журналисты «Арктик-ТВ».

Мурманские гидрологи фиксируют аномально ранний приход весны. Переход среднесуточной температуры через ноль градусов в этом году случился почти на месяц раньше привычных сроков. Как это скажется на уровне воды в реках и стоит ли ждать сильного половодья, расскажет Ксения Зубкова.

Губернатор Андрей Чибис провёл заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Несмотря на то, что в Заполярье уже несколько дней аномально солнечно и тепло, сотрудники Госавтоинспекции Мурманской области просят автовладельцев не радоваться раньше времени. И не рекомендуют в ближайшее время менять зимнюю резину на летнюю.

Кафедра судовождения Морской академии провела круглый стол, посвящённый актуальным вопросам морского права, экологической безопасности и правовому регулированию безэкипажного судоходства в Арктике. Преподаватели, правоведы, рыбопромышленники, инженеры и биологи положили начало обсуждениям новых правил и условий для научной, промышленной и предпринимательской сферы в водах Арктики.

В Мурманск вернулся танкер Северного флота «Кама». Он завершил выполнение задач дальнего похода и прибыл в порт приписки спустя 7 месяцев пути. На причале танкер встречали офицеры, родные и близкие экипажа и, конечно, военный оркестр.

Знай наших: корреспондент «Арктик-ТВ» Олеся Кривенко стала финалистом Международного телекинофорума «Новая Реальность». Её сюжет о прибытии в Мурманск первого российского ледокольного танкера-газовоза «Алексей Косыгин» члены компетентного жюри посчитали одним из лучших, присланных на конкурс. Теперь нашу коллегу ждёт поездка в Нижний Новгород на финал «Новой реальности», где она представит свой материал на большом экране и, возможно, станет победителем в своей номинации. Международный телекинофорум организован Союзом журналистов России и проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

С 13 по 19 апреля в России проходит Неделя популяризации донорства крови и костного мозга. Кто может стать добровольцем? Что для этого нужно и почему это так важно? Корреспондент «Арктик-ТВ» Валерия Белова побывала на Мурманской областной станции переливания крови и пообщалась с теми, кто неравнодушен к нуждам других людей.

В Мурманске стартовал фестиваль «Город Мастеров». В традиционном конкурсе принимают участие школьники, в том числе дети с ограниченными возможностями здоровья.

В Мурманске официально дан старт соревнованиям, где физическая активность встречается с виртуальной реальностью. На базе фиджитал-центра открыли первый чемпионат Мурманской области по функционально-цифровому спорту.

В Мончегорске состоялся чемпионат России по лыжным гонкам среди мужчин на 70 километров. В этом году за награды боролись 44 спортсмена из 26 регионов страны. Кто показал лучшее время и победил, узнала корреспондент «Арктик-ТВ» Валерия Белова.

Зимний сезон на КП-2 «Снежинка» официально завершён. Всю зиму здесь проводили массовые катания и организовывали развлечения для северян разного возраста. Мурманчане активно подключались к оздоровительному отдыху, посещая «Снежинку как в будние дни, так и в выходные. Но с наступлением тёплого времени года спорткомплекс не закроется. Он продолжит работу в формате, подходящем под новый погодный сезон.

Последние комментарии

Enjil
01.04.26 22:49
Может сможем наш дом на Фестивальной, 9 взять в руки?
Комментарий к новости:Виталий Синицын, председатель ТСН «КНИПОВИЧА, 21»: о тернистом пути жителей бывшего общежития в Мурманске к ТСН
51DanilA
26.03.26 15:49
Какая-то лукавая цифра, которой наша власть пытается приукрасит действительность. Надо отметить, что в последнее время вообще отсутствует оперативная информация Мурманскстата о демографической ситуаци
Комментарий к новости:В Мурманской области количество многодетных семей выросло почти на 15%
Артём
15.03.26 19:24
Выполняю задачи в зоне проведения Специальной военной операции, хотел узнать, есть возможность оказать гуманитарную помощь? *** Артём, добрый день! Ваш комментарий несколько непонятен. Если у Вас ес
Комментарий к новости:Очередную партию гуманитарной помощи отправили из Мурманска в зону СВО для военнослужащих 200-й бригады
Подростки стали чаще подрабатывать во время учебного года
Курсы евро вырос на 21 копейку, доллар теряет 3 копейки
Энергоблок №4 Кольской АЭС переведён в «холодный резерв» перед планово-предупредительным ремонтом с модернизацией
Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 18 и 20 апреля
День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика
Законы, вступающие в силу в апреле
