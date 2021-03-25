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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)25.03.21 19:30

«Золото» семнадцатилетнего Магомеда Запирова

В куске мрамора нет готового изваяния, а человек не становится бойцом сам по себе. Длительные тренировки и упорство, помноженные на наставления мастера, дают превосходные результаты. Именно это и доказал своей недавней победой на областных соревнованиях по смешанным единоборствам воспитанник «Спортивного Клуба 51».

Для победы в поединке бойцу необходимо обладать силой, скоростью, выносливостью и бесстрашием. Именно эти качества воспитывает в своих учениках мурманский тренер Абдула Абдулаев. Среди его подопечных можно встретить взрослых ребят и детей 6-7 лет, все они занимаются с большим упоением, постигая азы боевых искусств. Самый яркий ученик Абдулаева семнадцатилетний Магомед Запиров, член команды «Universal fighter», который с раннего детства занимается боевыми искусствами, в смешанных единоборствах он с 4-го  класса. Совсем недавно Магомед  завоевал «золото» на соревнованиях по MMA в Гатчине.

Магомед Запиров, боец клуба «Universal fighter»: «Провёл я сам три боя, финальный поединок выиграл в третьем раунде, буквально за 10 секунд до окончания боя. Противник тоже был очень крепкий парень, представлял Ленинградскую область, остался доволен результатом».

Абдула Абдулаев уже 10 лет тренирует ребят, его команда «Universal fighter» не раз подтверждала своё мастерство и профессионализм «золотом».

Абдула Абдулаев, тренер команды «Universal fighter»: «Мы подтверждаем, что мы сильная, сильнейшая команда».

Дисциплина ММА содержит в себе элементы различных боевых искусств: борьба, захваты и болевые приёмы, ударная или бросковая техники. Отрадно слышать, что в нашем снежном крае развиваются не только зимние виды спорта, но и серьёзные единоборства.

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