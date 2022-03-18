«Золотой дождь» - в МГТУ химические формулы превращали в увлекательное и красочное шоу

В стенах вуза прошёл научно-познавательный мастер-класс для школьников. Вместе со специалистами кафедры химии ребята окунулись в мир зрелищных опытов.

Огненный фейерверк, химический светофор, удивительные чернила… Это не список заклинаний из учебника по магии Гарри Поттера, а названия химических реакций, которые демонстрировали студенты МГТУ школьникам.

Подготовка к такому научному шоу отнимает у молодых специалистов немало времени и сил, однако, эмоции, которые получают участники при виде «вулканов из пробирок», определенно того стоят.

Людмила Петрова, директор естественно-психологического института МГТУ: «Они пишут сценарий, каждый год он новый. Может что-то очень красивое и эффектное – это «золотой дождь». Как такую красоту не показать? Это был бы грех. Это всё-таки наши студенты – они творцы, преподаватели здесь не вмешиваются, только техника безопасности и предоставление реагентов».

На подготовку к зрелищному представлению студенты тратят несколько месяцев. Всё это время они продумывают сценарий, пишут викторины и сценки, а также ищут самые яркие и удивительные химические опыты.

Григорий Бузмарев, студент-химик 2-го курса МГТУ: «Данные опыты мы искали везде: часть из интернета, часть спрашивали у учителей. Учителя также нам помогали, присылали разные методички и книги, в которых показывается, как проводить данные опыты. Мы также общались между собой, собирали группы и устраивали «мозговой штурм» по выбору опытов, которые мы можем произвести, которые будут безопасны для наших детей».

Почувствовать себя настоящими учёными удалось и приглашенным школьникам. Под чутким руководством старших наставников ребята смешивали различные реактивы, получая удивительные химические реакции.

Марина Шумилова, корреспондент телеканала «Арктик-ТВ»: «Принять участие в опытах решила и я, сейчас прямо на наших глазах обычная прозрачная жидкость превратилась в розовую. Чудеса? Нет, химия!!!».

На первый взгляд может показаться, что опыты слишком просты и не вызывают должного восторга, однако, восьмиклассники, которые пришли на представление и мастер-класс, с этим точно не согласятся. Многие из них мечтают связать свою будущую жизнь с химией, а такие наглядные представления помогают погрузиться в предмет с головой.

Филипп Железнов, ученик 8-го класса Мурманского политехнического лицея: «Нравится мне всё смешивать, реактивы и всё остальное».

Абсолютно все школьники с интересом наблюдали за экспериментом под названием «Золотой дождь».

Кирилл Швагирев, ученик 8-го класса Мурманского политехнического лицея: «Два бесцветных вещества смешивают друг с другом, перемешивают, после фонариком подсвечивают и получается «золотой дождь». Золотой осадок вращается – опля!».

Изучать химию только теоретически сложно и не всегда интересно, а с помощью практики преподаватели и студенты надеются привлечь внимание подрастающего поколения к этой науке.