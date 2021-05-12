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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)12.05.21 19:30

«Золотой росток» - от игры к научному открытию

В ЗАТО Александровск прошла традиционная научно-практическая конференция для школьников 1-5-х классов «Золотой росток».

Прежде чем первоклассница Ира Смирнова представила свою разработку жюри научно-практической конференции «Золотой росток», школьнице пришлось изрядно потрудится: к изучению истории родного города Снежногорска девочка подошла ответственно. Теперь созданная по итогам исследования игра-бродилка поможет учащимся начальных классов узнать об одном из городов за Полярным кругом чуть больше.

Ирина Смирнова, участник научно-практической конференции «Золотой росток ЮНИОР», г. Снежногорск: «Мы с мамой ходили и фотографировали разные здания».

Арсений и после награждения участников конференции не перестаёт рассказывать о своём классе будущего. Скоро, уверен юный исследователь, место учителя займёт робот, а класс станет не просто учебным кабинетом, а чистым оазисом.

Работа над проектами обычно вовлекает не только детей, но и взрослых: научных руководителей и родителей. Жюри отмечает, при защите видно, сколько труда в работу вложил сам ребёнок.  

Людмила Курышова, член жюри научно-практической конференции «Золотой росток ЮНИОР», г. Снежногорск: «На оценку это влияет, потому что когда у ребёнка горят глаза при защите, когда ребёнок воодушевлённо рассказывает, о чем он проводил исследование, то, само собой  жюри будет очаровано его выступлением».

В каждой секции были определены победители и призёры, которым вручили денежные поощрения на будущие научные разработки. Во время работы конференции образовательные учреждения боролись за Кубок «Золотой росток Юниор», его получил Дом детского творчества «Дриада».

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