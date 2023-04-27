«Золотой росток. ЮНИОР»: в ЗАТО Александровск муниципальное состязание юных исследователей вновь собрало детей, увлечённых наукой, техникой, лингвистикой и культурой

Прежде чем пылесос изобретателя Элины, обучающейся Дома детского творчества Снежногорска, стал удобен в использовании, он прошёл этапы конструктивных доработок. Например, появилась кнопка у ручки: до этого техника включалась путём соединения проводов, поэтому от такого нелёгкого способа пришлось отказаться. Кстати, собрать механизм под силу в домашних условиях.

Элина Харитонова, участница конференции «Золотой росток. ЮНИОР», г. Снежногорск: «Мне понабилась пластиковая бутылка. Если честно, то нужны клей-пистолет, шуруповёрт, материя, элемент питания, мотор, изолента, саморезы для электрического мотора».

Правда, изобретение способно собирать лишь довольно крупный мусор. Оно идеально бы подошло для поддержания порядка, например, на письменном столе или около клетки с грызунами. Такой подход жюри муниципальной научно-практической конференции «Золотой росток. Юниор» оценили лишь на второе место.

Никак не доберётся до «золота» в другой секции конкурса и Каролина Сковронская. Юная жительница Гаджиева весьма разносторонняя личность, в прошлом году «серебро» завоевала с работой о решении глобальных экологических проблем, в этом – то же второе место, но уже с исследованием голосовых связок и возможностей человеческого голоса. Руки юный исследователь опускать не намерена.

Каролина Сковронская, участница конференции «Золотой росток. ЮНИОР», г. Гаджиево: «В следующем году я буду уже в четвертом классе, первое место будет у меня!».

Велика роль в проектной деятельности педагога-наставника, так как верный выбор темы – это уже половина успеха. Оставшаяся часть в искренней увлечённости исследованием всех его участников: научного руководителя, родителя и, конечно, школьника.

Анна Цыганова, научный руководитель конференции «Золотой росток. ЮНИОР», г. Полярный: «Главная задача педагога – заинтересовать самого ребёнка в работе. Если ребёнку интересно, то изготовление будет быстрым, качественным и с хорошим результатом».

Уже сегодня в этих юных дарованиях можно разглядеть зёрна, которые непременно прорастут и дадут при бережной заботе взрослых профессиональные плоды: компетентных и квалифицированных специалистов в различных областях.

Кирилл Лысов, член жюри конференции «Золотой росток. ЮНИОР», г. Гаджиево: «Ребёнок, это человек, который задает в день по 400-500 вопросов. И это возможность ему самому найти ответы на темы, которые интересны. Проектная деятельность – это панацея, это здорово, пусть он развивается и будет жить дальше».

«Золотой росток» - это первая ступень для старта в проектно-практической деятельности. На муниципальном уровне в ЗАТО Александровск также проходят конференции для учащихся среднего и старшего звена, победители которых представляют муниципальное образование на региональном этапе форума «Шаг в будущее».