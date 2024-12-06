Золотой юбилей отметила средняя общеобразовательная школа №22 Мурманска

За 50 лет многое изменилось, однако неизменным остаётся одно – школа продолжает быть любимым местом для учеников и учителей города.

Впервые свои двери школа №22 открыла для мурманчан в 1974 году. Тогда и классы были больше, и ребята другие, отмечают педагоги. Однако родное образовательное учреждение никто не забывает. Даже учителя, которые давно переехали в другие города.

Надежда Моисеева, ветеран СОШ №22: «Когда я начинала, а это был 1977 год, у нас было по 43 человека в классе. Так много детей было, даже одна парта не входила в ряды, она стояла сбоку. И очень часто ломались стекла, выбивались».

Надежда Арабаджи, директор СОШ №22: «Жизнь меняется, появляются и новые требования, и материально-техническая база, новые технологии. А учителя, как передовые педагоги, всегда старались идти в ногу со всем. Вот в этом плане, конечно, изменения есть. Вообще, за это время мы все заметили, что и дети другие, и педагоги другие, и родители, и всё, конечно, по-другому. Но не угасает любовь к детям, к знаниям, иначе бы мы просто не могли бы работать в школе. Это основное».

Надежда Борисовна знает, о чем говорит, ведь она работает в школе уже 41 год, а пост директора занимает 27. За это время выпустила не одно поколение мурманчан, многие из которых сегодня пришли с поздравлениями.

Владлена Гладкова, учитель математики СОШ №22: «В школе этой я уже очень давно. У меня и мама, и бабушка здесь работали, мама до сих пор работает, папа учился. В первый класс пошла в эту школу. И по профессии, как и все мои родственники, тоже стала учителем и, конечно, вернулась в любимую 22-ю школу».

Поздравляют школу и её действующие ученики.

Алиса Кострыкина, ученица школы №22 г. Мурманска: «Она самая лучшая, тут лучшие люди. Они очень добрые, понимающие и заботливые».

Денис Узиков, ученик школы №22 г. Мурманска: «Педагоги здесь самые замечательные. Я бы хотел им пожелать здоровья, чтобы у них всё получалось, хватало терпения на всех учеников и хватало внимания для всех».

Екатерина Рыдина, Аделина Масленникова, ученицы школы №22 г. Мурманска: «Здесь хорошие друзья, здесь тебя никто не обидит. Здесь легко найти друзей, здесь друзья верные, это незабываемо».

Школа №22 не только хранительница знаний, но и педагогических династий.