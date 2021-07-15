Золотой загар на дизайнерских лежаках стал доступен мурманчанам

Пляжному отдыху в Мурманске быть! Дизайнер Вальченто из подручных материалов смастерил лежаки и арт-объекты возле залива. Северяне, для которых ценен каждый солнечный день, по достоинству оценили авторский проект.

Мало кто знает о существовании пляжа в черте города. Возле залива, расположившись на деревянных лежаках, под раскаленным солнцем отдыхают северяне. Загар бронзовый, настроение, как у курортников -расслабленное. С недавних пор здесь организована не просто рекреационная зона, а дизайнерское пространство, руку к которому приложил известный в городе дизайнер Вальченто. Помогли ему участниками программы «Городские практики». Здесь в каждом предмете, заложен определенный смысл.

Валентин Петров, дизайнер: «Из деревянных паллет сделали три лежака и человека, который обозначает человека, который оставил свой след и ещё отбрасывает тень. Он существует здесь в трёх ипостасях, он в трёх плоскостях существует».

Не хочешь «тюлениться», лёжа в таком тропическом раю, можешь постоять. Северяне облюбовали первый в Мурманске вертикальный лежак.

Андрей Погребняк, отдыхающий: «Когда есть погода, мы ходим на пляж. Спасибо волонтёрам, хоть что-то начинают делать люди».

По словам Вальченто, такой проект называется тактическим урбанизмом. Цель - выработать определенную концепцию, основываясь на которой можно будет понять, как в дальнейшем преобразовывать территорию. Теперь совершенно понято, что арктическому пляжу быть, за короткое лето он стал настоящей точкой притяжения для тех, кто хочет получить порцию ультрафиолета.