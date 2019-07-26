Золотую птицу КВН «поймали» снежногорцы

Команда КВН «Сборная Снежногорска» продолжает принимать теплые поздравления. Они уверено выступили на музыкальном конкурсе «Голосящий Кивин» и вернулись из Светлогорска команда вернулась с золотой птицей и заслуженным первым местом.

Победа команды КВН из Снежногорска обсуждается уже несколько дней, ребята постоянно получают поздравления и от коллег по цеху и от поклонников, которые внимательно следят за творчеством юмористов. Как признается капитан команды, он не ожидал, что их выступление на музыкальном конкурсе в Светлогорске так высоко оценят зрители и члены жюри.

Сергей Жариков, капитан команды КВН «Сборная Снежногорска»: «Мы надеялись завоевать какой-то приз, мы команда-новичок, мы думали хоть маленького КиВиНа, я думал, что на этот год мы пролетели, но Пельш сказал, что мы победили, и мы все плакали и смеялись».

Болели за сборную не только снежногорцы, но и вся область, и не зря - теперь в копилке у небольшого города главный приз музыкального фестиваля «Большой КиВиН в золотом». КВН-щиков поздравил депутат Госдумы и экс-глава муниципального образования Мурманск Алексей Веллер.

Алексей Веллер, депутат Государственной Думы РФ: «Жюри после совещания посчитало, что победителем оказались наша команда, ну а неожиданный успех чрезвычайно приятен».

У сборной Снежногорска совсем мало времени для того, чтобы перевести дух, вскоре команда приступит к подготовке номеров для полуфинала высшей лиги, который состоится 8 октября в Москве.