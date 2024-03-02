Соревнования Северо-Западного федерального округа по кикбоксингу принесли сборной региона 18 медалейЗолотые руки: кенийский стартап превращает отходы от ананасов в модную обувь, а камбоджийский бизнесмен делает из пластиковых бутылок качественные мётлы
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)02.03.24 13:35

Золотые руки: кенийский стартап превращает отходы от ананасов в модную обувь, а камбоджийский бизнесмен делает из пластиковых бутылок качественные мётлы

Швейцарские нейроинженеры изобрели устройство, которое можно интегрировать в бионические протезы. Оно позволяет человеку искусственной частью чувствовать тепло или холод предметов.

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии – Анастасия Кочурова.

Старинный польский танец внесли в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Величественный танец, который вдохновлял именитых композиторов, исполняли на аристократических балах и деревенских праздниках.

Швейцарские нейроинженеры изобрели устройство, которое можно интегрировать в бионические протезы. Оно позволяет человеку искусственной частью чувствовать тепло или холод предметов.

Кенийский стартап превращает отходы от ананасов в модную обувь. Он не просто экономит на сырье, но ещё и делает индустрию более экологичной.

Камбоджийский бизнесмен превращает пластиковые бутылки в качественные мётлы. Они уже стали трендом по всей стране.

Древние окаменелости помогут спасти Большой барьерный риф Австралии. Учёные намерены изучить останки доисторических кораллов, чтобы понять, как спасать их в наши дни.

В 1824 году английский палеонтолог Уильям Бакленд впервые в истории науки описал динозавра. С тех пор прошло 200 лет, наука о доисторических животных продолжает развиваться.

В Кении поселили более 20 редких чёрных носорогов в заповеднике «Лоисаба». Животных перевезли из других природных парков, поскольку там уже не хватало для них места.

Зоозащитники спасли одиннадцать львов. Хищников вывезли из Судана, где идёт гражданская война.

Новое исследование показало, что молодые обезьяны дразнят своих сородичей так же, как это делают дети у людей. При этом они не просто совершают действия, но и наблюдают за реакцией. Об этом подробнее...

В зоопарке во Франции подрастает детёныш индийского носорога. Это единственный носорог такого вида, родившийся в Европе в прошлом году.

В Копенгагенском зоопарке приветствуют появление на свет слонёнка. Его рождения ждали 22 месяца, но самый ответственный момент умудрились пропустить.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда в эпоху перемен: каким будет 2024 год и с чем столкнутся работодатели и бизнес
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТОВ ПАСЗРМурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДАМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2024
-

Последние комментарии

Александр
19.02.24 15:07
Скажите пожалуйста, я заключил контракт после 14 июля, я участник СВО, какая положена выплата от губернатора Мурманской обл? *** Александр, чтобы не вводить Вас в заблуждение, Вам лучше обратиться с
Комментарий к новости:Выплату для участников СВО из числа военнослужащих по контракту увеличили
Алина
15.02.24 20:57
Вот то, что Матвиенко отдала распоряжение со всем этим разобраться - очень хорошо! Она за свои слова отвечает, и выполнение распоряжений контролирует!
Комментарий к новости:Законодатели разбираются в ситуации переработки твёрдых коммунальных отходов, чтобы усовершенствовать законодательную базу
Ирина
15.02.24 10:40
Просим во дворе построить новую площадку
Комментарий к новости:ТСЖ «На Крупской» и «Гармония» участвуют в программе «На Севере - твой проект»
-Правовая консультация (18+)Законы, вступающие в силу в марте
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282912345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире18:30«Обзор мировых новостей». Информационная программа (12+)19:00«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)19:30«Моя любовь и звезды». Художественный сериал, 4 серия (16+)
-PRO Деньги (16+)Вермишель, шлифованный рис и подсолнечное масло вышли в лидеры по росту цен в Мурманской области-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 49 копеек, евро прибавило почти 18 копеек-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС стартовала ремонтная кампания 2024 года-PRO ЖКХ (18+)Количество обращений в адрес мурманского регоператора уменьшилось в феврале на 17%-PRO Нефть и газ (18+)На рабочей встрече вице-премьер Александр Новак и губернатор Андрей Чибис обсудили ход реализации поручения Президента Владимира Путина по газификации Мурманской области-PRO Законы (18+)Ощутимая поддержка рыбаков: налоговый вычет при уплате сбора за пользование ВБР будет применяться проще и быстрее
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика