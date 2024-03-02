Золотые руки: кенийский стартап превращает отходы от ананасов в модную обувь, а камбоджийский бизнесмен делает из пластиковых бутылок качественные мётлы

Швейцарские нейроинженеры изобрели устройство, которое можно интегрировать в бионические протезы. Оно позволяет человеку искусственной частью чувствовать тепло или холод предметов.

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии – Анастасия Кочурова.

Старинный польский танец внесли в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Величественный танец, который вдохновлял именитых композиторов, исполняли на аристократических балах и деревенских праздниках.

Швейцарские нейроинженеры изобрели устройство, которое можно интегрировать в бионические протезы. Оно позволяет человеку искусственной частью чувствовать тепло или холод предметов.

Кенийский стартап превращает отходы от ананасов в модную обувь. Он не просто экономит на сырье, но ещё и делает индустрию более экологичной.

Камбоджийский бизнесмен превращает пластиковые бутылки в качественные мётлы. Они уже стали трендом по всей стране.

Древние окаменелости помогут спасти Большой барьерный риф Австралии. Учёные намерены изучить останки доисторических кораллов, чтобы понять, как спасать их в наши дни.

В 1824 году английский палеонтолог Уильям Бакленд впервые в истории науки описал динозавра. С тех пор прошло 200 лет, наука о доисторических животных продолжает развиваться.

В Кении поселили более 20 редких чёрных носорогов в заповеднике «Лоисаба». Животных перевезли из других природных парков, поскольку там уже не хватало для них места.

Зоозащитники спасли одиннадцать львов. Хищников вывезли из Судана, где идёт гражданская война.

Новое исследование показало, что молодые обезьяны дразнят своих сородичей так же, как это делают дети у людей. При этом они не просто совершают действия, но и наблюдают за реакцией. Об этом подробнее...

В зоопарке во Франции подрастает детёныш индийского носорога. Это единственный носорог такого вида, родившийся в Европе в прошлом году.

В Копенгагенском зоопарке приветствуют появление на свет слонёнка. Его рождения ждали 22 месяца, но самый ответственный момент умудрились пропустить.