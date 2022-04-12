Золотые руки в гараже: Алексей Баранцев, мурманчанин, собрал гусеничный вездеход

Хвастаться своими изобретениями мужчина не привык, однако, для телеканала «Арктик-ТВ» решил сделать исключение.

Увлекаться машинами Алексей Баранцев начал ещё в детстве. Удивительно, но уже в 7 лет мурманчанин лихо рассекал на тракторе. Такую глубокую любовь к автомобилям ему привил отец.

Алексей Баранцев, изобретатель: «У нас своя техника была, отец тоже хотел изобрести что-то, но не сложилось, поэтому я воплотил его мечту немножко».

Воплощать мечту в реальность Алексей начал два года назад. Всю необходимую информацию по сборке машины черпал из обучающих видео в социальных сетях. Методом проб и ошибок, полагаясь на собственное чутьё, он создавал уникальный вездеход.

Алексей Баранцев, изобретатель: «Сложности были, в первую очередь, со сваркой, много приходится варить. Сборка гусеницы – это трудоёмкий процесс, изготовление самой гусеницы, 50 траков на каждую. Это значит, что надо каждый обрезать, каждому форму выпрессовать, в каждой просверлить отверстие и всё это соединить. Это больше всего времени занимало».

Основой для самодельного вездехода послужили старые отечественные автомобили «Жигули» и «Девятка». Благодаря грамотной сборке машина с лёгкостью петляет по холмам и рыхлому снегу, собирая на себе удивленные взгляды прохожих.

Механик – это образ жизни, уверен Алексей. Любимому увлечению он ежедневно уделяет вечера, трудится в стенах гаража до поздней ночи и в выходные, и праздники. Чудо конструкторской мысли уже можно эксплуатировать - машина на гусеничном ходу весьма маневренная и быстроходная, однако, останавливаться на достигнутом мужчина не собирается.

Алексей Баранцев, изобретатель: «Работы много – всё надо обваривать железом, делать кабину, дополнительные места. Это процесс творческий, пройдёт, наверное, год. Сколько получится, не знаю».

На своей личной странице в социальных сетях Алексей давно собирает восторженные комментарии друзей, родственников и просто незнакомых людей, которых восхищает его упорство, умелые руки и мастерство инженерной мысли.

Алексей Баранцев, изобретатель: «Захотелось показать, что я чем-то занимаюсь, что можно своими руками что-то изобрести. Не дома сидеть всё время, а заниматься и творить. Интересно было узнать мнение других: напишут ли комментарии и, что напишут. В целом, все положительно, поэтому я доволен своим изобретением».

Мурманский Кулибин отмечает, что в управлении самодельным вездеходом нет ничего сложного: справятся даже те, кто никогда в жизни не крутил «баранку».