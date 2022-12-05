«Золотые звуки серебряного века»: Вениамин Смехов с Басинией Шульман провели музыкально-литературный спектакль в Мурманской областной филармонии

Вениамин Смехов, исполнивший роль Атоса в советской экранизации «Трёх мушкетёров», в Мурманске впервые. А вот Басиния Шульман у нас бывала. По её словам, северная публика всегда тепло встречает, несмотря на холодную, казалось бы, погоду.

В столицу Заполярья артисты приехали представить свой совместный проект - музыкально-литературный спектакль. Программе около трёх лет и посвящена она одному из самых ярких периодов в искусстве России – ХХ веку.

Басиния Шульман, пианистка: «При создании такого рода программ, когда есть сочетание поэзии и музыки, очень важна сквозная нить. Это не просто хаотично подобранные тексты, хаотично подобранные произведения - это произведения взаимоподдерживающие».

В спектакле место отдано таким композиторам и поэтам как Скрябин и Пастернак, Прокофьев и Северянин, Шостакович и Маяковский.

Вениамин Смехов, режиссёр, всероссийский актёр театра и кино, телеведущий, писатель: «Здесь действительно, как сказала друг мой, Бася, соединились времена. Музыка – это всевременное событие в нашей жизни. А поэзия - серебряный век. Это то, чем последнее время бредит российская культурная публика. И слава Богу».

ХХ век был тяжёлым. По словам артистов, чем труднее времена, тем у творцов больше мыслей, чувств и желаний создавать что-то глобальное. Любая сильная эмоция не может не вдохновить на создание сильных произведений. И когда люди повторяют эти стихи, эти мелодии, они становятся свободны от всех бед и неприятностей, которые их окружают во внешнем мире, считают авторы проекта.

Вениамин Смехов, режиссёр, всероссийский актёр театра и кино, телеведущий, писатель: «У искусства, как мы знаем, утешительная функция, так или иначе. Благотворительная, нежная. Слова, которые к тяжелым временам: нежность, сочувствие, сострадание, доброта. Когда бушует зло – рождается это счастье. Искусство освобождает от плена зла, которого много в мире».

Артисты наслаждаются обществом друг друга. Отмечают, что очень рады вместе выступать и созидать, тем более что творчество никогда не бывает одинаковым, оно всегда течёт по-новому, даря свежие эмоции и чувства.

Басиния Шульман, пианистка: «Прелесть. Это на самом деле, когда мы оба вдруг – раз! И «а-аа-ааа-»… Ничего себе, как это здорово! Как будто бы они это друг для друга написали, вдруг осознаем мы, подпрыгивая на месте, срочно записывая себе в пометочку».

А съемочной группе «Арктик-ТВ» даже удалось взять у Вениамина Смехова автограф, но артист сделал ещё один подарок - прочитал стихотворения в холле отеля под аккомпанемент Басинии Шульман.