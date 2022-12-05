Длинные новогодние каникулы россияне одобряют чаще, чем год назадНашему земляку необходима наша поддержка
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)05.12.22 19:30

«Золотые звуки серебряного века»: Вениамин Смехов с Басинией Шульман провели музыкально-литературный спектакль в Мурманской областной филармонии

Вениамин Смехов, исполнивший роль Атоса в советской экранизации «Трёх мушкетёров», в Мурманске впервые. А вот Басиния Шульман у нас бывала. По её словам, северная публика всегда тепло встречает, несмотря на холодную, казалось бы, погоду.

В столицу Заполярья артисты приехали представить свой совместный проект - музыкально-литературный спектакль. Программе около трёх лет и посвящена она одному из самых ярких периодов в искусстве России – ХХ веку.

Басиния Шульман, пианистка: «При создании такого рода программ, когда есть сочетание поэзии и музыки, очень важна сквозная нить. Это не просто хаотично подобранные тексты, хаотично подобранные произведения - это произведения взаимоподдерживающие».

В спектакле место отдано таким композиторам и поэтам как Скрябин и Пастернак, Прокофьев и Северянин, Шостакович и Маяковский.

Вениамин Смехов, режиссёр, всероссийский актёр театра и кино, телеведущий, писатель: «Здесь действительно, как сказала друг мой, Бася, соединились времена. Музыка – это всевременное событие в нашей жизни. А поэзия - серебряный век. Это то, чем последнее время бредит российская культурная публика. И слава Богу».

ХХ век был тяжёлым. По словам артистов, чем труднее времена, тем у творцов больше мыслей, чувств и желаний создавать что-то глобальное. Любая сильная эмоция не может не вдохновить на создание сильных произведений. И когда люди повторяют эти стихи, эти мелодии, они становятся свободны от всех бед и неприятностей, которые их окружают во внешнем мире, считают авторы проекта. 

Вениамин Смехов, режиссёр, всероссийский актёр театра и кино, телеведущий, писатель: «У искусства, как мы знаем, утешительная функция, так или иначе. Благотворительная, нежная. Слова, которые к тяжелым временам: нежность, сочувствие, сострадание, доброта. Когда бушует зло – рождается это счастье. Искусство освобождает от плена зла, которого много в мире».

Артисты наслаждаются обществом друг друга. Отмечают, что очень рады вместе выступать и созидать, тем более что творчество никогда не бывает одинаковым, оно всегда течёт по-новому, даря свежие эмоции и чувства.

Басиния Шульман, пианистка: «Прелесть. Это на самом деле, когда мы оба вдруг – раз! И «а-аа-ааа-»… Ничего себе, как это здорово! Как будто бы они это друг для друга написали, вдруг осознаем мы, подпрыгивая на месте, срочно записывая себе в пометочку».

А съемочной группе «Арктик-ТВ» даже удалось взять  у Вениамина Смехова автограф, но артист сделал ещё один подарок  - прочитал стихотворения в холле отеля под аккомпанемент Басинии Шульман.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Циан и hh.ru провели совместное исследование, выяснив, как изменится ипотечный платёж и нагрузка на семейный бюджет в случае отмены льготной ипотеки в 2023 году.
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2023Домашнему насилию нет оправдания! БУДЬ ДОБРЕЕ КО МНЕ...Домашнему насилию нет оправдания! БУДЬ ДОБРЕЕ КО МНЕ...
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
-

Последние комментарии

Юлия
25.11.22 23:31
Мурманск вперед!!!
Комментарий к новости:Поддержи Мурманск: стартовало голосование за звание Молодёжной столицы России
Глеб Знаменский
21.11.22 10:10
Удивительные дела! Ни разу не был свидетелем таких конфликтов. Звереет народишко.
Комментарий к новости:Право на приём пищи для пассажиров с верхних полок в вагонах узаконили
Елена Молоштан.
19.11.22 18:03
Добрый вечер, мурманчане. Победителем региональных соревнований по скоростной неполной разборке/сборке автомата Калашникова стали учащиеся МБОУ КШМ. Это очень здорово. Браво, рукоплескаем! Но вот в
Комментарий к новости:В Мурманске состоялся муниципальный этап соревнований по разборке и сборке автомата Калашникова
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире23:00«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)23:30«Дед». Художественный фильм (16+)00:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Пенсия мечты россиянина выше средней реальной пенсии по стране в 2,5 раза-PRO Валюту (16+)Курсы евро вырос на 53 копейки, доллар укрепился на 41 копейку-PRO Энергетику (18+)Проект строительства малой ГЭС получил положительное заключение государственной экспертизы-PRO ЖКХ (18+)Парит, но не птица: после вмешательства активистов ОНФ в Росляково отремонтировали трубу с поврежденной теплоизоляцией-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)По поручению губернатора Андрея Чибиса мобилизованных и участников СВО освободят от уплаты транспортного налога
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Только 34% россиян довольны размером своих отпускных выплат, или Когда идти в отпуск в 2023 году
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика