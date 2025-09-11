Зона отдыха «Чистый ручей» будет классная! Проверил врип главы города Мурманска
Парк «Чистый ручей» на Кольском проспекте создали два года назад. Деревянный променад длиной более 300 метров дополнит инфраструктуру места отдыха и прогулок. Работы по его сооружению уже завершаются. Установлены опоры освещения, смонтирован металлический каркас дощатого настила. На маршруте будут скамейки, урны и система видеонаблюдения.
Иван Лебедев, врип главы города Мурманска: «По запросу наших жителей обсудили, поговорили, что нужно дополнить и наполнить ещё. Это будет не только прогулочная зона, она будет классная. Мы соединяем два микрорайона. Теперь можно будет не только гулять, но и оперативно проходить по нему. Будем и дальше работать над расширением парковой зоны».
А на улице Капитана Орликовой дорожники обновили покрытие проезжей части и тротуаров, восстановили колодцы, смонтировали ограждение и «лежачих полицейских».
Иван Лебедев, врип главы города Мурманска: «Есть маленькие недочёты, их мы отмечали на улице Полярные Зори по тактильной плитке. Опыт теперь у нас большой, мы всё это исправим. В дальнейшем проекты будут у нас с небольшими корректировками. Надеюсь, что таких сложностей больше не будет. По дополнительным перилам к нам обратились жители, чтобы была возможность их установить. Мы сейчас просчитаем, если сможем, то сделаем дополнительные перила».
В целом результат работ положительный, подытожил временно исполняющий полномочия главы города Мурманска Иван Лебедев.