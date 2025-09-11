Зона отдыха «Чистый ручей» будет классная! Проверил врип главы города Мурманска

Молодёжь назвала условия, при которых готова работать на заводах«Гольфстрим» вновь собирает мурманчан на берегу залива
В рамках рабочего выезда временно исполняющий полномочия главы города Мурманска Иван Лебедев проверил работы по строительству променада в зоне отдыха «Чистый ручей» и оценил качество дорожного ремонта на улице Орликовой.

Парк «Чистый ручей» на Кольском проспекте создали два года назад. Деревянный променад длиной более 300 метров дополнит инфраструктуру места отдыха и прогулок. Работы по его сооружению уже завершаются. Установлены опоры освещения, смонтирован металлический каркас дощатого настила. На маршруте будут скамейки, урны и система видеонаблюдения.

Иван Лебедев, врип главы города Мурманска: «По запросу наших жителей обсудили, поговорили, что нужно дополнить и наполнить ещё. Это будет не только прогулочная зона, она будет классная. Мы соединяем два микрорайона. Теперь можно будет не только гулять, но и оперативно проходить по нему. Будем и дальше работать над расширением парковой зоны».

А на улице Капитана Орликовой дорожники обновили покрытие проезжей части и тротуаров, восстановили колодцы, смонтировали ограждение и «лежачих полицейских».

Иван Лебедев, врип главы города Мурманска: «Есть маленькие недочёты, их мы отмечали на улице Полярные Зори по тактильной плитке. Опыт теперь у нас большой, мы всё это исправим. В дальнейшем проекты будут у нас с небольшими корректировками. Надеюсь, что таких сложностей больше не будет. По дополнительным перилам к нам обратились жители, чтобы была возможность их установить. Мы сейчас просчитаем, если сможем, то сделаем дополнительные перила».

В целом результат работ положительный, подытожил временно исполняющий полномочия главы города Мурманска Иван Лебедев.

 

Комментарии

Последние комментарии

Елизавета
11.09.25 20:28
Мало травить, нужно ещё трупы после этого убирать! Залезть в подвал, там тоже собрать мумии крыс! Заодно трубы в порядок привести, которые в аварийном состоянии! Работы много!
Комментарий к новости:Ядоприманки с ароматом пива или карамели: в Мурманске стартовала сплошная дератизация
Константин Петрович
09.09.25 13:36
Почти по басне Ивана Андреевича Крылова! Такие дифирамбы пели коммунисты перед развалом СССР.
Комментарий к новости:Андрей Чибис поблагодарил Президента России за ряд важных для Мурманской области решений
Бурак Ю. Г., экс-зам. директора по ВР МБОУ КШМ.
04.09.25 17:27
Здравствуйте, мурманчане и все жители земли Кольской, России-страдалицы. Я, Юлия Бурак (Смирнова) патриотка земли Кольской, СНОВА с Вами! Меня лично и весь коллектив МБОУ "Молочненская СОШ" радует и
Комментарий к новости:Впервые с советских времён в Кольском Заполярье строятся два крупных жилых микрорайона
