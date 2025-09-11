Зона отдыха «Чистый ручей» будет классная! Проверил врип главы города Мурманска

В рамках рабочего выезда временно исполняющий полномочия главы города Мурманска Иван Лебедев проверил работы по строительству променада в зоне отдыха «Чистый ручей» и оценил качество дорожного ремонта на улице Орликовой.

Парк «Чистый ручей» на Кольском проспекте создали два года назад. Деревянный променад длиной более 300 метров дополнит инфраструктуру места отдыха и прогулок. Работы по его сооружению уже завершаются. Установлены опоры освещения, смонтирован металлический каркас дощатого настила. На маршруте будут скамейки, урны и система видеонаблюдения.

Иван Лебедев, врип главы города Мурманска: «По запросу наших жителей обсудили, поговорили, что нужно дополнить и наполнить ещё. Это будет не только прогулочная зона, она будет классная. Мы соединяем два микрорайона. Теперь можно будет не только гулять, но и оперативно проходить по нему. Будем и дальше работать над расширением парковой зоны».

А на улице Капитана Орликовой дорожники обновили покрытие проезжей части и тротуаров, восстановили колодцы, смонтировали ограждение и «лежачих полицейских».

Иван Лебедев, врип главы города Мурманска: «Есть маленькие недочёты, их мы отмечали на улице Полярные Зори по тактильной плитке. Опыт теперь у нас большой, мы всё это исправим. В дальнейшем проекты будут у нас с небольшими корректировками. Надеюсь, что таких сложностей больше не будет. По дополнительным перилам к нам обратились жители, чтобы была возможность их установить. Мы сейчас просчитаем, если сможем, то сделаем дополнительные перила».

В целом результат работ положительный, подытожил временно исполняющий полномочия главы города Мурманска Иван Лебедев.