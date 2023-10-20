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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)20.10.23 19:30

Зона отдыха для врачей

В областном центре специальных видов медицинской помощи в Мурманске появилась комфортная и современная зона отдыха для сотрудников. Здесь медперсонал может отдохнуть, пообедать, посмотреть телевизор и перекусить.

Аркадий Амозов, главный врач Мурманского областного Центра специализированных видов медицинской помощи: «Если нашим сотрудникам будет комфортно здесь работать, то им должно быть и комфортно находиться, и отдыхать здесь, приходить на работу с улыбкой. И пациентам будет лучше, если вас врач или медсестра встречают с улыбкой».

От того как отдохнут врачи зависит и качество обслуживания пациентов, отмечают специалисты. Такие изменения, к слову, обычно показывать не принято, чаще говорят о новом оборудовании, технологиях или методиках лечения. Упуская тоже важные «бытовые» изменения в учреждениях. 

Юлия Величко, председатель Мурманской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ: «Такие инициативы можно взять за пример. Это будет достойным и показательным элементом как должно быть выстроено социальное партнёрство внутри организации».

Профсоюз ещё до пандемии планировал организовать такое место, однако, удалось это сделать только сейчас. 

Наталия Дьяченко, председатель профсоюзной организации Центра специализированных видов медицинской помощи: «Общими усилиями мы сделали так, чтобы пребывание людей на рабочих местах было комфортным и даже приятным. Вот результат».

Новые столы, стулья, кофемашина, чайники, холодильники и большой удобный диван с телевизором. Теперь в комфортабельных условиях можно не только проводить приём пациентов, но и отдыхать.

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