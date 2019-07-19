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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)19.07.19 19:30

Зона отдыха около Семёновского озера продолжает развиваться

В Мурманске  активно ведутся работы по благоустройству зоны отдыха около  Семёновского озера. Сейчас строители трудятся над созданием необычной набережной. Глава администрации Мурманска Андрей Сысоев посети строительную площадку, которая развернулась около остановки общественного транспорта «Улица Юрия Гагарина».

Благоустройство общественных зон Мурманска идёт полным ходом и, конечно, строительные площадки вызывают множество вопросов у горожан. Чтобы убедиться в соблюдении всех строительных норм, плана и сроков выполнения работ, глава администрации областного центра регулярно посещает  такие объекты. Сегодня Андрей Сысоев посетил набережную около Семёновского озера.

«Здесь уже подготовлена  дорожка, соединяющая набережную с нашим парком. Организован велоразворот, получается кольцо. В данный момент, где мы сейчас стоим, рядом с ограждением будет создаваться искусственный рельеф, - рассказывает Андрей Сысоев, глава администрации горда Мурманска. – Здесь мы планируем место для стелы с чайкой, памятник первому мэру города Олегу Найденову планируем открыть на набережной уже к 1 сентября. Пока готовят территорию для установки мемориал. В скором времени на благоустроенной территории установят 11 камер видеонаблюдения, дополнительные скамейки и урны для горожан».

«Подрядчик основные работы уже выполнил: подготовил  территорию под велодорожку, чтобы круговое движение организовать, - дополняет рассказ главы Александр Накай, директор МАУК «Мурманские городские парки и скверы». - В этом году к работам приступают подрядчики, которые будут делать искусственный рельеф. В следующем году у них окончание всех работ».

Конструкция искусственного рельефа, строительство которого завершиться к осени 2010 года, не имеет аналогов в Мурманской области. На крыше постройки расположиться прогулочная зона с инсталяциями в саамском стиле, а внизу появится кафе, велопрокат и необходимое помещение для общественного туалета.

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