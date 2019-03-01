Зоны отдыха Мурманска востребованы мурманчанами

Почти ежедневные снегопады заставили попотеть не только дорожников, но и другие городские службы. Ежедневно во всех парках и скверах столицы Заполярья трудятся команды дворников, чтобы у горожан и гостей областного центра была возможность хорошо отдохнуть в зонах отдыха.

Открывшийся в конце прошлого года сквер на улице Шабалина радует посетителей и зимой, ведь муниципальное учреждение «Мурманские городские парки и скверы», которое обслуживает эту территорию, выполняет свои обязательства исправно. «Здесь около тысячи квадратных метров необходимо убирать, - замечает Александр Накай, директор МАУК «Мурманские городские парки и скверы». – У нас всё нормально, уборка проходит в обычном режиме, как и должно быть - спокойно убираем, чистим дорожки, сбиваем и подсыпаем песком лёд».

Создали этот парк благодаря инициативе горожан. Во время всенародного голосования за реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды» порядка пятидесяти тысяч мурманчан сделали свой выбор в пользу идеи строительства именно этого сквера.

«Открытие этой зоны отдыха состоялось в начале сентября прошлого года, - напоминает Любовь Малыгина, депутат Совета депутатов города Мурманска. – Прошедшее время показывает нам, что этот парк очень востребован. Здесь проводят своё свободное время люди разных возрастных категорий».

Ежегодно мурманские парки обновляются, совсем скоро в сквере на улице Шабалина появится большая детская спортивно-игровая площадка, оборудованная по последнему слову техники. С этой инициативной так же выступили жители микрорайона.