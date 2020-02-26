День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)26.02.20 19:30
Зоны отдыха в Мурманске каждый день очищаются от снега
Не только дворы и дороги города очищают от снега. Зоны отдыха мурманчан также требуют ежедневной уборки.
В Мурманске 60 парков и скверов. Их территория в общей сложности около миллиона квадратных метров. Регулярно уборкой зон отдыха занимаются и дворники, и техника. Особого ухода требуют световые инсталляции, установленные для красоты зимнего Мурманска. Их чистят от снега вручную, чтобы не повредить.
Александр Накай, директор МАУК «Городские парки и скверы»: «На данный момент у нас работают ежедневно 24 единицы техники и 61 человек на территориях наших зон отдыха. Складируем снег, потом потихонечку начинаем вывозить. А вывезено у нас уже около 40 тысяч кубометров снега».
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманской областной Думе исполнилось 25 летНЕНЕЦКИЙ ЗАПОВЕДНИК. Дневник поморской путешественницыЗаповедная Арктика. Путевые заметки из Кандалакшского заповедника
-
Последние комментарии
Дмитрий /Мурманск/
26.02.20 11:03
Вывод один, к сожалению: продолжения БизнесМента не планируется.
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Бизнес-МЕНТ
Дмитрий
26.02.20 10:52
Арктик-ТВ в очередной раз начинают новое журналистское расследование. За это им большое спасибо! Уборка дворов и дорог от снега касаются каждого жителя области. Интересно посмотреть, как живут люди в
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: «Бизнес-снег. Юг»
Павел К.
21.02.20 10:08
Этот праздник только для Московской области! Или будет пародия на День народного единства и День России, которые мы до сих пор не знаем как отмечать.
Комментарий к новости:Нам только «Дня империи» для счастья не хватает!
-Скоро в эфире01:00Городские хроники (6+)01:10«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)01:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)На некоторых АЗС Мурманской области отмечен рост цен на бензин-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 79 копеек, доллар укрепился почти на 60 копеек-PRO Энергетику (18+)Прокуратура пресекла отключение электроэнергии в Ловозерском районе-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 27 февраля-PRO Нефть и газ (18+)Новые пути и новая геоэкономика-PRO Законы (18+)Комитет Госдумы дал добро на законопроект о налоговых льготах для нефтегазовых проектов в Арктике
-Нам интересно Ваше мнение28.01.20: По последним данным на 28 января, в мире насчитывается более двух тысяч случаев заражения вирусом 2019-nCoV, в том числе 106 летальных исходов. Как Вы считаете, российская медицина готова противостоять таким эпидемиям?Проголосовало: 572 человека