Зоны отдыха в Мурманске каждый день очищаются от снега

Не только дворы и дороги города очищают от снега. Зоны отдыха мурманчан также требуют ежедневной уборки.

В Мурманске 60 парков и скверов. Их территория в общей сложности около миллиона квадратных метров. Регулярно уборкой зон отдыха занимаются и дворники, и техника. Особого ухода требуют световые инсталляции, установленные для красоты зимнего Мурманска. Их чистят от снега вручную, чтобы не повредить.

Александр Накай, директор МАУК «Городские парки и скверы»: «На данный момент у нас работают ежедневно 24 единицы техники и 61 человек на территориях наших зон отдыха. Складируем снег, потом потихонечку начинаем вывозить. А вывезено у нас уже около 40 тысяч кубометров снега».