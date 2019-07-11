Зоны повышенного внимания в ЗАТО Александровск: стройка и мусор

С рабочим визитом самое большое ЗАТО региона посетил заместитель губернатора Евгений Никора. В повестке дня – контроль этапов строительства детского сада в Полярном и решение проблем с работой по вывозу коммунальных отходов.

Детский сад на 75 мест в Полярном начали строить в конце прошлого года. Проект одноэтажного здание типовой, но это не значит, что строители не учли местной специфики, например, в учреждении будет специальная веранда, в которой воспитатели организуют занятия, когда прогулки на улице из-за плохой погоды невозможны.

«Это очень важный для региона, для ЗАТО Александровск объект, - отметил Евгений Никора, заместитель губернатора Мурманской области. - Мы должны сделать всё, и я уверен, что сделаем, чтобы детки пошли в садик в декабре текущего года».

Строительство детского сада-яслей в Полярном идёт по графику, подрядчик приступил к сооружению наружных стен. Но есть и проблемы, о которых подрядчик говорит открыто - продолжается усадка грунта, что сдвинуло сроки начала благоустройства территории. Тем не менее, открыть детский сад обещают, для этого работать специалисты планируют в три смены.

«Персонала достаточно, проект детского сада замечательный, это будет замечательный подарок Полярному, - говорит Евгений Никора, заместитель губернатора Мурманской области. - Ежемесячно я лично планирую контролировать строительство этого детского сада».

Работа с твёрдыми коммунальными отходами – ещё одна проблема, которая остро стоит в муниципалитете. В этом случае, конечно, важно чёткое взаимодействие между управляющими компаниями и региональным оператором.

«Это задача, которую передо мной поставил врио губернатора, чтобы на территории наших муниципалитетов было чисто», - говорит Евгений Никора, заместитель губернатора Мурманской области.–

Отметил зам губернатора и устаревшие контейнеры на мусорных площадках, они нуждаются в срочной замене. Впрочем, представителям муниципалитета уже удалось договориться с оператором, 58 боксов обновят в Александровске уже в этом году.