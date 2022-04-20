Зоопарк под открытым небом появился в Мурманске

Но это только временно, пока на гастролях в областном центре выступает цирк-шапито. Артисты расположили вольеры с дикими животными на большой открытой площадке.

Клетки у тигров и львов железные, дополнительной защитой служит забор, не позволяющий подойти близко к хищнику. Полюбоваться на больших кошек могут все желающие бесплатно. Рядом с вольером установлен трейлер, где тигры и львы ночуют или отдыхают от людей.