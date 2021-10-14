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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)14.10.21 19:30

Зооволонтёры и представители власти проверили приют для животных в Мурмашах

Заместитель губернатора совместно с представителями комитета по ветеринарии и зоозащитниками провели рейд по Центру временного содержания животных в Мурмашах. Активисты недовольны теми условиями, в которых содержатся бездомные собаки, поэтому они решили обратиться в вышестоящие инстанции за помощью.

Мурмашинский Центр временного содержания животных уже многократно подвергался критике со стороны зоозащитников. Без их официального обращения не обошлось и сейчас, волонтёры крайне недовольны тем, как содержатся животные. Претензии по мнению зоозащитников вызывает буквально всё: и вольеры, где живут собаки, и хозяйственные помещения, где хранится еда для них, и качество воды.

Ирина Комлева, волонтёр-зоозащитница, кинолог: «Собака при немотивированной агрессии – нет мотива. У неё стеклянные глаза, она кидается просто на всё, она буквально всё рвёт. Этот приступ может продолжаться 5-10 минут, потом собака успокаивается, она как бы забывает о том, что она сейчас только что делала, становится нормальной. Но через какой-то промежуток времени она может это повторить. Вот это - немотивированная агрессия, при которой такие собаки однозначно должны находиться в приюте, их не должно быть в среде обитания».

Все собаки имеют разный характер, однако, даже мирный с виду пёс может внезапно проявить агрессию.

В настоящее время в приюте силами 16 человек содержится около шестисот собак. Сюда попадают те дворняги, которые были пойманы по обращениям граждан на территории Мурманска, Александровска, Североморска, а также Кольского района и Печенгского округа. Только за этот год приют 5 раз проверяли, администрация учреждения уже приняла меры по устранению выявленных нарушений.

Михаил Андронаки, директор Центра временного содержания животных: «С момента принятия федерального закона «Об ответственном обращении с животными» нас законодатель обязал улучшать эти условия. Появились нормы, да, появились нормы содержания, нормы приютов, как должны выглядеть приюты, соответственно, какая-то квадратура (дана) для животных».

По словам директора приюта, работников и профильных специалистов очень мало, а потому приходится обходиться тем, что есть. В целом волонтёры заметили положительные изменения, однако, у них осталось ещё много вопросов. Некоторые активисты считают, что деятельность работников приюта можно подвести под статью о жестоком обращении с животными.

Ирина Гаркавцева, общественный инспектор по обращения с животными: «В первую очередь, здесь исправить нужно кучность. Нельзя сажать столько по закону, вольер должен быть на одну собаку два кв. метра – это для крупных собак. Для средней – чуть поменьше. А если в вольере 4 на 4 сидит 10 собак – это недопустимо, поэтому здесь смертность очень высокая, собаки рвут друг друга».

В настоящее время в одном из помещений приюта ведутся строительные работы - возводят новые вольеры. По словам руководителя учреждения, собак в них переселят в ближайшие полтора месяца. По результатам инспекции будут приняты дополнительные меры, которые должны улучшить условия содержания бездомных собак.

Ольга Кузнецова, заместитель губернатора Мурманской области: «Мы договорились с зоозащитниками, что будем регулярно проводить внеплановые проверки, выезды, да, проводить, чтобы посмотреть, как здесь ситуация обстоит».

На данный момент в приюте установлена новая система видеонаблюдения, позволяющая отлеживать процесс стерилизации собаки, а также организована зона карантина, где животные будут восстанавливаться после операций.

По словам заместителя губернатора, ещё одна проблема учреждения, которую нужно решить в кратчайшие сроки, это организовать отопление.

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