Зооволонтёры продолжают сбор средств на лечение бездомного пса по кличке Волчок

Напомним, неделю назад неизвестный в ЗАТО Гаджиево расстрелял собаку. Пса в тяжёлом состоянии доставили в ветеринарную клинику с несколькими ранениями. У Волчка были раздроблены кости челюсти и плечевой сустав. Собаке была необходима помощь, которую мурманские специалисты оказать не могли и животное отправили в Санкт-Петербург.

Ольга Ширина, волонтёр-координатор фонда поддержки бездомных животных «Ищу Человека»: «Если бы была возможность в Мурманске, то, конечно, лечили бы, восстанавливали животное в Мурманске. Потому что мы максимально стараемся минимальными средствами. Но тут нужно было дорогостоящее обследование КТ. У нас в Мурманске его не делают, у нас его нет».

Животному провели диагностику. По словам волонтёра, которая находится с Волчком, он чувствует себя стабильно. Ест пес с трудом из-за раздробленной челюсти. Также сильно разбит сустав и возможна ампутация лапы. Ещё выявлен перелом позвонка. На лечение Волчка требуется немалая сумма.

Ольга Ширина, волонтёр-координатор фонда поддержки бездомных животных «Ищу Человека»: «30 тысяч рублей люди перевели и сразу же дали 10 тысяч от фонда, то что раньше собиралось на общие вопросы. Также идут деньги постоянно, люди жертвуют. Я, как финадминистратор, вижу поступления по картам каждый день «Для Волчка», «Пусть выздоравливает», «Восстанавливайся, псина» и тому подобное. Люди всё время с добрыми комментариями пишут».

По предварительным прогнозам, Волчка могут выписать и отправить в Мурманск уже на выходных. Волонтёры отмечают, что ни в коем случае нельзя верить людям, которые напишут вам в личные сообщения с просьбой о сборе средств. Так поступают мошенники, единственный способ перечислить деньги на лечение - это связаться с куратором Эльвирой Вышковой, которая сейчас сопровождает пострадавшую собаку в Санкт-Петербурге.