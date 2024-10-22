Зоя Коновалова: сколько человеку нужно овощей и фруктов для здоровья

Здоровое питание… Это словосочетание мы слышим часто. А что нужно делать, чтобы правильно питаться и зачем нам это нужно?

Удовлетворение голода является одним из самых важных инстинктов организма, необходимых для сохранения жизни. Во-первых, все клетки и ткани нашего организма формируются из той пищи, которую мы едим. Во-вторых, пища является источником энергии, необходимой для функционирования организма.

Следовательно, от того, что мы едим, в каком количестве, когда и каким образом, зависит наше здоровье.

В настоящее время в стране проходит неделя популяризации овощей и фруктов, поэтому сегодня в гостях программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Зоя Коновалова, гастроэнтеролог Мурманской областной детской клинической больницы, которая подробно расскажет о проблемах детского питания и о том, сколько фруктов и овощей нам необходимо съедать в день для здоровья.