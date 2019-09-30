День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)30.09.19 19:30
Зоя Санджиева объявила о своей отставке
Сразу после инаугурации Андрея Чибиса врио вице-губернатора Зоя Санджиева объявила об отставке. Зоя Олеговна проработала в Заполярье чуть меньше 5 месяцев.
Экс-министр экономики и торговли Калмыкии Зоя Санджиева была ответственной за реализацию в Мурманской области проектов государственно-частного партнерства. За время ее работы в области был создан центр «Мой бизнес». О своём уходе политик сообщила в Instagram и поблагодарила бывших коллег. О новом месте работы Санджиева пока не сообщает.
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