Зримая история - поисковые отряды области продолжают летний сезон

Когда погода позволяет, добровольцы бросают силы не только на поиски останков бойцов, но и на реконструкцию боевых позиций как советской, так и немецкой армий.

Лето для региональных поисковых отрядов – время серьёзных работ. Добровольцы уже устанавливают личности нескольких найденных павших защитников заполярных рубежей. И это далеко не весь список запланированных дел.

Дмитрий Дулич, член военно-исторического клуба «Заполярный рубеж»: «Это место, где с осени 1941 года до осени 1944 года наши войска непрерывно углубляли свою оборону, оборудовали её. Укрытия остались здесь, которые мы в меру сил расчищаем, пытаемся придать первозданный облик, чтобы её могли посещать любители военной истории, туристы, молодёжь».

Речь о высотах, которые удерживали воины. Это, например, Бабуринская высота, занимаемая советскими солдатами. Окопы и землянки здесь довольно просты и неустойчивы, время и погодные перепады северного края их не пощадили, чего не скажешь о немецких оборонительных укреплениях, например, на высоте «Улитка».

Константин Добровольский, председатель координационного совета поисковых отрядов Мурманской области: «Укрепления, вы видели, в каком состоянии. А тогда это были ещё стрелковые ячейки, минометные дворики, артдворики, авиация немецкая – тяжелейшие условия войны, воевали наши солдаты в тяжелейших условиях».

Немецкий опорный пункт сделан на совесть. По сей день, как отмечают эксперты, можно «поставить окна, и смело жить». Восстанавливать детали оборонных конструкций приходится по свидетельским фотографиям и архивным данным. Частично сохранившиеся траншеи и казематы вычищают от песка и камней, таким образом, укрепляя историческую составляющую Долины Славы.

Дмитрий Дулич, член военно-исторического клуба «Заполярный рубеж»: «Для нас реконструкция – это то, что можно потрогать руками, это зримая история. Это предметы войны, свидетельства войны, опорный пункт, боевые позиции. История – это то, что мы видим, можно потрогать руками, пройтись по ней ногами».

Константин Добровольский, председатель координационного совета поисковых отрядов Мурманской области: «Поэтому поисковое движение замыкается не только на чём-то одном, например, поиске погибших. Мы развиваемся во многих направлениях. Это большой патриотический вклад и исторический пласт, который необходим нашему обществу».

Даже найденные в этих местах предметы солдатского обихода, а также обмундирование и боевые неопасные части снарядов стараются оставить и приспособить в военный интерьер.