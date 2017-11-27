Зубастые команды встретились на ледовой площадке

Хоккеисты мурманского клуба «Северные хаски» встретились на льду с гостями из Петербурга - командой «Лисы». Этот матч, как и каждая игра наших спортсменов, выдалась напряженной. Но именно за это зрители и любят этот вид спорта.

Каждый домашний матч команды «Северные хаски» - это представление. В этот раз перед игрой зрителей разогревали живым звуком и световым шоу на льду. Возможно, такой формат и привлекает в Ледовый дворец сотни зрителей, ведь тот же клуб «Мурман» и выступает успешнее, и золотых медалей собирает больше, а на трибунах «Строителя» обычно немноголюдно. В Ледовом же свободных мест нет, болельщики готовы следить за игрой даже стоя у бортиков ограждения.

- Сегодня матч товарищеский, - отметила в приветственном слове Марина Ковтун, губернатор Мурманской области. - Как говорят хоккеисты: «Лёд скользкий, а шайба круглая». Но названия у команд зубастые!

Честь вбросить первую шайбу в матче между мурманским клубом «Северные хаски» и гостями из Петербурга - командой «Лисы» выпала губернатору Мурманской области и, приглашенным поддержать нашу сборную, актерам сериала «Молодёжка» Ивану Мулину и Игорю Огурцову, которые в телевизионном проекте они исполняют роли нападающего и вратаря.

Какой бы жёсткой ни была борьба между командами, хоккей всегда будет тем, что может объединить и самых разных людей. Поэтому и представительниц прекрасного пола на трибунах было достаточно много и болели они за команды не менее эмоционально, чем мужчины. Хотя для многих посещение стадиона носит сугубо утилитарную функцию одного из видов семейного досуга.

- Сына стараемся привлекать к спорту, поэтому теперь смотрим хоккей, - говорит Марина Старичкова, мурманчанка. – Болеем за сборную России.

А приучать действительно нужно, вот только в Мурманске не так много площадок, где молодым дарованиям можно тренироваться. Речь не об открытых стадионах, а о таком объекте как Дворец спорта. К слову, городские власти уже ищут возможность построить крытый каток, где спортсмены смогут учиться, а в последствии радовать зрителей и болельщиков. Вот только появится такой объект не раньше, чем через два года.

- Я уже получил несколько предложений от частных инвесторов на строительство крытых ледовых спортивных комплексов, - сказал Дмитрий Филиппов, глава муниципального образования город Мурманск. – Я уверен, что такие проекты можно реализовывать в рамках государственно-частного партнёрства.

Что же касается матча «Северные хаски» - «Лисы», то, несмотря на упорную борьбу, наши хоккеисты уступили гостям со счётом 9:4. А так как команда не выступает ни в одном дивизионе, а проводит матчи от случая к случаю, за прогрессом сборной следить сложно. Но в истории «Хасок» были и взлёты, и падения. Напомним, руководство нашего клуба в прошлом году даже заявляло о его закрытии, которое к радости поклонников этого вида спорта, не состоялось.