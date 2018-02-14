Звание «Солдат года» досталось представителю Кольской флотилии

Успехи в боевой и строевой подготовке - что ещё нужно чтобы стать «Солдатом года». Конкурс военнослужащих по призыву состоялся в Полярном. За почётное звание боролись пять соискателей, представителей частей и соединений большого ЗАТО.

Этот конкурс проходит в преддверии Дня защитника Отечества. Он зародился в прошлом году в результате совместной работы специалистов Центра культуры и офицеров воспитателей. Военнослужащие частые гости в этих учреждениях, они и зрители, и участники многих мероприятий. Если боевую выучку они с успехом демонстрируют в походах и на полигонах, то творческими способностями они могут блеснуть на сцене, например, исполнив песню на калмыцком языке.

Этапы конкурса традиционные: визитная карточка, спортивный блок, физподготовка – обязательный элемент, творческий конкурс. Словом, нужно блеснуть всеми гранями таланта, какие найдутся.

Столицу подводных сил представлял земляк и даже родственник легендарного подводника Магомета Гаджиева. На проводах в Мегебе, родном селе героя, провожали, даже специально записали видео-напутствие.

Определить лучшего - задача непростая. Даже спортивный инвентарь не выдерживал накала борьбы. Проигравших не было. Каждый из конкурсантов отмечен в отдельной номинации. Специального приза командующего Кольской флотилией удостоился Игорь Басангов из полка ПВО. Гран-при и звание «Солдат года» досталось представителю флотилии. Способности бойца командиры ценят высоко, теперь оценили и члены жюри.

До призыва Алексей Коновалов успел получить три диплома и был готов получить и свидетельство о браке. Но повестка пришла в один день с приглашением в ЗАГС. Невеста подождёт, осталось чуть больше полугода. О контрактной службе он не думает, возможно, станет учителем иностранных языков.