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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)14.12.20 19:30

«Звезда» помогает профессиональной ориентации школьников

В Мурманской области проходит Всероссийская многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда», организуемая ежегодно Союзом машиностроителей России. Впервые у нас она состоялась в 2019 году на площадке опорного вуза - Мурманского государственного технического университета.

Решить кадровый голод на региональных промышленных предприятиях, а заодно подтолкнуть школьников к выбору будущей специальности, в Союзе машиностроителей России решили оригинально, организовав инженерную олимпиаду «Звезда», победители которой имеют весомые преференции при поступлении в вузы.  

Виктория Яценко, проректор по учебной работе Мурманского государственного технического университета: «Такими особыми правами являются: возможность поступления без вступительных испытаний, а также право быть приравненным к лицам, набравшим максимальное количество баллов ЕГЭ по общеобразовательным дисциплинам».

Евгения Бурнашова, руководитель аппарата Мурманского регионального отделения Союза машиностроителей России - куратора олимпиады «Звезда»: «Основная цель олимпиады «Звезда» — это ранняя профессиональная ориентация и развитие интереса у школьников 6-11-х классов к будущей профессии. «Звезда» несомненно помогает воспитывать кадры с юных лет и популяризирует технические специальности».

В этом году в связи с пандемией отборочный тур организовали на площадках образовательных учреждений региона, но решать задачи можно было и не выходя из дома - по сети «Интернет». Что касается сложности, то здесь всё зависит от уровня знаний и находчивости.

Никита Лысов, ученик 11-го класса СОШ №279 г. Гаджиево:  «Олимпиада мне показалась достаточно интересной и среди остальных олимпиад она считается какой-то новой, ну, и интересно. Решил поучаствовать».

Иван Петров, ученик 11-го класса СОШ №279 г. Гаджиево: «Я люблю физику, планирую свою профессию связать с профессией инженера».

Отборочный тур продлится до 20 декабря, а результаты испытаний огласят в январе нового года. Победителей ждёт заключительный этап, а после награждение, призы и подарки. 

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