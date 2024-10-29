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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)29.10.24 19:30

«Звезда Севера», или Наперекор осенней хандре - творчеством в Гаджиево встречают осень

Проект, ставший продолжением проекта «Звёзды Севера», в 11-й раз собрал мастеров и участниц мастер-классов на одной площадке ЗАТО Александровск.

Ниточка к ниточке, как мама учила: над созданием ключницы Анастасия Притчина работает с особенным упорством. Именно этот процесс позволяет ей прямо сейчас побыть с родным человеком – хоть это и на уровне мыслей и чувств.

Анастасия Притчина, участница мастер-классов, г. Гаджиево: «Мама раньше плела очень красивые изделия из макраме, а я хотела научиться этому, поэтому выбрала именно этот мастер-класс».

Потеряться при выборе курсов можно легко, так как проект «Творческая осень» на площадке в Гаджиево предложил участницам больше 40 мастер-классов по самым различным техникам и направлениям. Пришлось отталкиваться не только от личных предпочтений, но и от эффективности приобретённых навыков. Так, Светлана Гультяева – надёжная спутница своего супруга, в северных гарнизонах проживает с 1985 года. Кажется, что за время жизни с военнослужащим обучилась всему, однако, проект преподнес сюрпризы. Росписи пряников, уверяет Светлана, обучиться не сложно. А теперь это станет ещё одним поводом с пользой провести время вместе с внуком.

Светлана Гультяева, участница мастер-классов, г. Гаджиево: «Интересно расписывать, очень грамотно сделана заготовка, тут только фантазия нужна, а я вообще новое люблю узнавать».

Таких любопытствующих и жадных до новых умений жительниц ЗАТО Александровск оказалось больше 250. Работают с девушками не только опытные психологи и мастера различных видов искусств, но и бьюти-эксперты. Здесь помощь, скорее, консультативная.

Елена Лагун, бьюти-эксперт, г. Гаджиево: «Косметика для женщины – это релакс, это её настроение. Я считаю, что невозможно выйти на улицу без косметики».

Речь, в том числе, и о качественном уходе за кожей, ведь девушки знают, что отсутствие макияжа на лице вовсе не означает отсутствие других средств. Несмотря на все бесплатные советы и групповые занятия, мастера «Творческой осени» вкладываются в развитие собственного дела: проект помогает прорекламировать свои товары и услуги, привлечь новых клиентов.

Евгения Чибис, руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области: «Нам очень приятно, что из года в год количество мастеров растёт, количество девушек, желающих попробовать себя, растёт. Мы всегда отдаём предпочтение именно новым лицам, чтобы была динамика. Девушки учатся друг у друга, опытные мастера делятся навыками и умениями с новичками, девочки растут в медийном плане, открывают собственные кабинеты, мастер-классы в городе».

«Творческая осень» в 11-й раз прошла в Мурманской области, она стала продолжением проекта «Звезда Севера» - событием, разработанным специально для женщин закрытых флотских городов. Это возможность провести время в кругу тех, кто разделяет тревоги, мечты, надежды и планы. Это повод порефлексировать вдали от домашних забот и побыть со своими чувствами и эмоциями наедине.

Елизавета Федорова, мастер по созданию авторской бижутерии, г. Гаджиево: «Девушки будут сами составлять свой браслет на основе своего самочувствия. Мы с ними немного поговорим о символике: что такое браслет, какой камень что обозначает или обозначал. И они сами будут решать, как и каким образом компоновать все виды этих камушков».

Надежда Фролова, участница мастер-классов, г. Полярный: «Впервые пробую себя в этом искусстве, интересно – это привлекло, в первую очередь».

Завершится сезон «Творческой осени» в столице Северного флота, а в ноябре последней в этом году творческой площадкой станет Североморск.

Комментарии

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Евгений
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Сергей
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Вупи Голдберг
22.10.24 15:15
Чего их искать, они все яндекс такси да маршрутках гоняют. Дилжоны, Нуржоны и прочие джоны. Не Мурманск, а Шервудский лес какой то.
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