В регионе планируется установить квоты для приёма на работу участников специальной военной операцииПарламентарии обсудили примерную программу законопроектной деятельности Мурманской областной Думы на 2026 год
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)12.02.26 19:30

«Звезда Севера» опять сияет: в Центре управления регионом встретились активистки из флотских городов

Женщины вновь примут участие в образовательной конференции «Звезда Севера».

Матери, жёны, сёстры военнослужащих - они не только хранительницы семейного очага – это и мощная опора Северного флота. Они возглавляют волонтёрские организации и женсоветы. Одна из таких Наталья Черноус, постоянная участница мероприятий «Звезда Севера».

Наталья Черноус, заместитель председателя женсовета Северного флота: «Я была на «Звезде», участвовала в мастер-классе, но стесняюсь говорить на публику или выступать на сцене. А там проходил очень хороший мастер-класс, где нас учили ораторскому искусству. Мне очень понравилось. Очень много врачей приезжает, которые нам рассказывают, с какими можно столкнуться ситуациями».

Только в 2025 году активные северянки реализовали более 30 образовательных, культурных, спортивных и социальных инициатив. А наш проект разросся и уже давно вышел за пределы Мурманской области, охватив все флоты ВМФ России. В 2026 году впервые будет организована конференция «Каспийская звезда» в Республике Дагестан.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Морские порты акватории Севморпути сильно различаются по вкладу в грузооборот
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
05.02.26 22:28
Приветствую Вас, мурманчане. Пишет экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска". Теперь мою должность занимает моя экс-подруга Наташа Хоменко (Цыбуля); для неё я была учи
Комментарий к новости:Мурманский арктический университет посетили региональные депутаты
Viktor Pavlov
05.02.26 17:33
А виновата во всём погода - Природа - Мать!!!
Комментарий к новости:Работы на ЛЭП завершены, режим повышенной готовности в Мурманской области отменён
Александр
03.02.26 08:57
03.02.26 Мурманск, Карла Маркса, 49 - нет ни холодной, ни горячей воды.
Комментарий к новости:Плановые отключения в Мурманске на 3 февраля
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал, как работаем и отдыхаем в феврале 2026-го
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293031123456789101112131415161718192021222324252627281
-Скоро в эфире22:00«Экспроприатор». Художественный сериал, 4 серия (16+)22:55«Проще говоря». Тематическая программа (12+)23:25«Тайные механизмы природы». Познавательная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Рыночная ипотека на готовое жильё доступна меньше, чем одному из шести россиян-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился на 76 копеек, доллар теряет почти 28 копеек-PRO Энергетику (18+)Работы на ЛЭП завершены, режим повышенной готовности в Мурманской области отменён-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 12 февраля-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в феврале
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»