«Звезда Севера» опять сияет: в Центре управления регионом встретились активистки из флотских городов

Женщины вновь примут участие в образовательной конференции «Звезда Севера».

Матери, жёны, сёстры военнослужащих - они не только хранительницы семейного очага – это и мощная опора Северного флота. Они возглавляют волонтёрские организации и женсоветы. Одна из таких Наталья Черноус, постоянная участница мероприятий «Звезда Севера».

Наталья Черноус, заместитель председателя женсовета Северного флота: «Я была на «Звезде», участвовала в мастер-классе, но стесняюсь говорить на публику или выступать на сцене. А там проходил очень хороший мастер-класс, где нас учили ораторскому искусству. Мне очень понравилось. Очень много врачей приезжает, которые нам рассказывают, с какими можно столкнуться ситуациями».

Только в 2025 году активные северянки реализовали более 30 образовательных, культурных, спортивных и социальных инициатив. А наш проект разросся и уже давно вышел за пределы Мурманской области, охватив все флоты ВМФ России. В 2026 году впервые будет организована конференция «Каспийская звезда» в Республике Дагестан.