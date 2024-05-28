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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)28.05.24 19:30

«Звезда» светит для целеустремлённых

Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» - одна из наиболее престижных в сфере образования. Учащиеся шестого по одиннадцатый класс могут продемонстрировать на ней свои знания по русскому языку, естественным наукам, обществознанию, истории, праву, экономике, психологии, а также по профильному направлению «техника и технологии».

Победителем последнего в этом году в Мурманской области стлал десятиклассник Алексей Павлов.

Алексей Павлов, ученик Мурманского политехнического лицея: «Есть большой раздел – «техника и технологии». Я победил в одном из подразделов, это был «транспорт, технологии наземного транспорта». Я очень много занимался, мне очень сильно помог мой преподаватель физики Клименко Мария Геннадьевна. Посещал бесплатные занятия по подготовке к олимпиадам и сам занимался».

Алексей учится в Мурманском политехническом лицее. Его любимые предметы физика, математика и информатика. В олимпиаде он принимал участие во второй раз. После первой и менее удачной попытки стал ещё более усердно заниматься индивидуально. По словам педагога и наставника, без стремления самого ученика добиться успехов невозможно, но при наличии желания, главное, работать в тандеме и поддержать инициативность ребёнка.

Мария Клименко, учитель физики Мурманского политехнического лицея: «Ему это нравится, он это делает. Делает сам и под руководством учителей. Он заинтересован в результате. Он принимает участие во многих олимпиадах. Помимо «Звезды» он стал призёром регионального этапа ВСОШ, что тоже важно».

К слову, МПЛ славиться высокими результатами в конкурсах для учащихся образовательных учреждений. Школьники с самого раннего возраста активно участвуют во внеурочной деятельности. Поэтому неудивительно, что в рамках «Звезды» есть призёры и среди шестиклассников.

Анна Лобанова и Дарья Пискунова, ученицы Мурманского политехнического лицея: «Я обычно готовлюсь ко всем олимпиадам, мне очень нравится история и другие науки. Но для начала я выбрала именно этот предмет, потому что я всегда в нём уверенна. Также я собираюсь в других участвовать олимпиадах, но пока «Звезда» - моя любимая. А я очень люблю участвовать в олимпиадах, так как это огромный опыт, новые знания, это очень интересно. Я готовлюсь ко всем возможным олимпиадам, чтобы побольше поучаствовать, узнать что-то новое».

Несмотря на личные мотивы, безусловно, есть стимул, ради которого ребята прикладывают все свои усилия. Победители и призёры олимпиад получают льготы при поступлении в вуз.

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