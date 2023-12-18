«Звезда»: в Мурманской области стартовала многопрофильная инженерная олимпиада для школьников

Отбор будет проходить по направлениям «Естественные науки», «Техника и технологии».

В списке предметов, которые будут сдавать школьники, есть машиностроение, ракетно-космическая техника, биотехнология и многое другое. Принять участие в отборе могут ребята с 6-го по 11-й класс, а победа в испытании принесёт дополнительные баллы к ЕГЭ, что даёт преимущества при поступлении в вуз.

Евгения Бурнашова, руководитель аппарата Мурманского регионального отделения Союза машиностроителей России, координатор многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда» в Мурманской области: «Несмотря на то, что олимпиада многопрофильная, изначально она всё-таки инженерная и ребята в заключительном туре решают задания из реального сектора экономики на протяжении четырёх часов».