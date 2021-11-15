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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)15.11.21 19:30

«Звёздные барышни» - завидные невесты и очень красивые жёны

В эти выходные в Мурманском областном Дворце культуры имени С.М. Кирова провели финал конкурса среди женщин-военнослужащих, сотрудниц силовых структур и ведомств «Звёздные барышни». 8 прекрасных участниц показали свои таланты, а жюри выбирало лучшую из них.

«Звёздные барышни» - традиционный конкурс, который состоит из трёх этапов. Сначала участницы соревновались в меткости и навыках владения оружием. После демонстрировали грацию и силу. И вот, настало время финала, когда на большой сцене «Кировки» им предстояло пройти последние испытания и узнать, кто же здесь самая звёздная из всех барышень.

Антон Сулоев, член жюри областного конкурса «Звёздные барышни», и.о. председателя ДОСААФ России Мурманской области: «Несмотря на то, что девушки каждый день должны строго одеваться, строго выглядеть и придерживаться устава своей службы, они остаются женственными, красивыми, разносторонними и очень талантливыми. И я думаю, что это очень завидные невесты и очень красивые милые жёны».

В этот раз завидные невесты и красивые жены должны были  представить визитную карточку, пройти кулинарный челлендж и интеллектуальный блиц-опрос. Девушки отважно справились с поставленными задачами.

Командиру отделения военизированной охраны Людмилы Бабич, которая служит в посёлке Видяево уже 7 лет, такое задание пришлось выполнять впервые. Девушка признается, что волнение било ключом, но сдаваться – это не про неё.

Людмила Бабич, участница областного конкурса «Звёздные барышни»: «Нервничаем, естественно. Потому что всё-таки из привычной среды выдернули, заставили что-то сделать, надо как-то себя показать».

А её соперница - минёр-торпедист из Заозерска Юлия Александрова служит всего полтора месяца, в этом конкурсе она тоже новичок. Для девушки очень важно показать себя успешно, потому что поражениям на службе не учат.

Юлия Александрова, участница областного конкурса «Звёздные барышни»: «Все этапы предыдущие прошла достаточно легко. У нас проходили стрельбы и фитнес. Иду до конца, делаю всё возможное.

По итогам испытаний и зрители, и члены жюри отметили, что все конкурсантки прекрасно справились с заданиями. Но всё же из 8 красавиц пришлось выбрать лучшую. Третье место в конкурсе заняла Юлия Александрова, 2-е место досталось Наталии Калининой, а звание «Звёздная барышня - 2021» завоевала Виктория Попова.

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Последние комментарии

Игорь
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Николай
02.11.21 22:46
А где эти участки? *** Перечень участков можно посмотреть на сайте Мурманскстата: https://murmanskstat.gks.ru/folder/138886 Редакция.
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макс
27.10.21 00:49
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