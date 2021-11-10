«Звёздные барышни» с «Сайгой» наперевес

Как правило, конкурсы красоты у многих ассоциируется с девушками, дефилирующими по подиуму. В случае с состязанием «Звёздные барышни», где участвуют представительницы силовых структур, это далеко не так. Один из этапов конкурса прошёл в тире.

Юлия Александрова, лейтенант Военно-морского флота, в Заполярье приехала из Санкт-Петербурга по распределению недавно, буквально полтора месяца назад. Сейчас она стреляет по мишеням из «Сайги». Результат отличный - 27 из 30 Так же хорошо справляется с ремонтом и обслуживанием боевых снарядов, девушка служит торпедистом. По её словам, женщины в погонах зачастую лучше справляются с обязанностями.

Юлия Александрова, участница конкурса: «Девушки умеют думать, они усидчивее, они какую-то работу могут сделать лучше. Мужчины могут крутить, а женщины руководить».

Юлия, как и остальные женщины-военнослужащие и сотрудницы силовых структур и ведомств, принимает участие в конкурсе «Звёздные барышни».

Один из этапов как раз проводят в стрелковом клубе.

Владимир Кузьмин, инструктор стрелкового клуба: «Женщины всегда лучше мужчин, я это объясняю с тем, что женщина слышит, а мужчины уверены, что родились с оружием, они уверены, что всё знают и умеют».

Остальные этапы состязания будут более творческими. В финале участницы представят визитные карточки, пройдут «кулинарный челлендж», и продемонстрирует широкий кругозор в блиц-опросе. Делать наряды из подручных средств девушки не станут, традиционное испытание решили убрать из основной программы.

Татьяна Слепухина, специалист областного Дворца культуры им. С.М. Кирова: «Мы решили упростить задачи для участниц и изменили этапы. Но творческая составляющая останется, и мы решили раскрыть участниц с другой стороны».

Подведут итоги областного конкурса «Звёздные барышни» 13 ноября в «Кировке».