Звёздный футбольный десант высадился в посёлке Никель

Звёзды российского спорта посетили самый северный посёлок в Заполярье, чтобы провести игры с местными футболистами и пообщаться с жителями. Легенды российского футбола Андрей Аршавин, Роман Широков, Владимир Лобкарёв и Алексей Гасилин приехали в Никель на футбольный фестиваль. Здесь звезды спорта встретились с юными футболистами.

Дети только начинают играть и такие встречи для них за гранью мечты, которая исполнилась благодаря поддержки градообразующего предприятия.

Андрей Кузнецов, глава Печенгского муниципального округа: «Куча детишек, ребята, мальчики и девочки получат положительные эмоции от сегодняшнего дня. Потому что сегодня у нас звезды мирового футбола приехали. За это огромная благодарность Норильскому никелю, нашей горно-металлургической компании Кольской».

Алан Папанцев, начальник управления общественных связей АО «Кольская ГМК»: «Совместно с Российским футбольным союзом мы проводим футбольный фестиваль, в котором принимают участие дети из Мончегорска и Печенгского округа. Плюс корпоративные команды, которые представляют Мончегорск, Мурманск, Никель, Заполярный».

Фановые матчи со звёздами спорта на стадионе стали не просто подарком для ребят, но и своеобразным уроком. Дети с удовольствием подмечали интересные приёмы от опытных футболистов.

Матвей Браженко, футболист из Заполярного: «Это очень красиво, когда они забивают через себя ударом.

Егор Парфенов, футболист из Мончегорска: «Я заметил, он очень хорошо играет с ноги на ногу. И это получается очень резко, как все финты».

Амина Хаметова, футболистка из Корзуново: «Мне понравилась эта игра. Волнение было немного».

Владислав Костенко, учитель физкультуры в школе п. Корзуново: «Я сам вырос на поколении Аршавина. Постоянно смотрел его матчи, жил этим человеком. Это футболист мирового уровня».

- Вам понравилось, как ваши подопечные играют?

- Да, молодцы.

- Будете стараться попасть на такую встречу ещё?

- Естественно, только этим и живём.

После встреч с детьми Андрей Аршавин и его коллеги провели автограф-сессию и сразились на поле с корпоративными командами.

Профессиональные футболисты признаются, что с большим интересом приезжают в Мурманскую область.

Андрей Аршавин, российский футболист, бывший капитан сборной России, заслуженный мастер спорта России: «Есть кто-то лучше обученный. Это сразу видно по приёму мяча. Отличие от Мончегорска есть, когда мы там были. Сегодня больше девочек было на футбольном поле. Мне кажется, они с радостью играли. Им было интересно нам забить, победить нас. Я думаю, в любом случае, этот день им запомнится».

- А вам какого было?

- Мне тоже это запомнится.

После фестиваля спорта звёзды футбола отправились на «Gastro Industry Fest». Там для них была организована площадка public talk, где проходило живое общение с гостями праздника. Всего на фестивале функционировали десятки разнообразных площадок.

Ирина Жуйкова, директор департамента социальной политики компании «Норникель»: «Сегодня в Печенгском округе на фестивале не только жители округа, но и туристы из Мурманской области, Москвы и Санкт-Петербурга, разных городов России. И когда турист приезжает в город, то он безусловно оставляет здесь деньги: он заселяется в хостеле, где-то питается. Это всё развивает индустрию гостеприимства и сервиса. Это круто, потому что местные предприниматели получают толчок для развития».

На большом фудкорте можно было отведать вкусную арктическую кухню: блюда из рыбы и морепродуктов, оленины, северных трав и ягод. Все площадки располагались на фоне индустриальных построек.

Маргарита Сабатинская, гость «Gastro Industry Fest»: «Второй раз уже приезжаю на гастрофестиваль. В прошлом году всё было вообще по-другому. Только приехали, ещё не осмотрелись. В прошлом году были классные блины с крабом, с олениной. В этом году хотим попробовать что-нибудь новенькое».

Елизавета Рябова, гость «Gastro Industry Fest»: «Такая атмосфера севера, прямо всё северное - мастер-классы, еда, так прохладно».

Ева Корноухова, гость «Gastro Industry Fest»: «Я здесь второй раз. Я жду пельмени. В этом году лучше, чем в прошлом: всё обустроили, всё стало лучше намного. Пришла ради группы «7Б».

Коллектив «7Б» вместе с группой «Ума2рман» стали хедлайнерами фестиваля. Они исполнили свои лучшие песни. А после выступлений оценили площадки праздника.

Иван Демьян, лидер группы «7Б»: «Я всегда пытаюсь быть впроголодь, перед концертом я пустой. А сейчас внутренние органы на место встают, потому что это такой выплеск энергетики, который я выдавал. И сегодня у меня рыбный день: уху попробую, самые вкусные рыбные блюда. Я жду их».

Организаторы обещают, что фестиваль «Gastro Industry Fest» состоится и в следующем году.