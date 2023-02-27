Звезду Героя России передали в Магадане семье офицера Северного флота Ивана Кабанова, погибшего во время специальной военной операции

Старший лейтенант Иван Кабанов родился в посёлке Ола Магаданской области. Окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище. В спецоперации принимал участие с мая прошлого года в должности командира мотострелкового взвода отдельной арктической мотострелковой бригады армейского корпуса Северного флота.

В октябре прошлого года противник крупными силами атаковал позиции взвода старшего лейтенанта Кабанова. В ходе ожесточённого боя офицер, проявляя мужество и самообладание, был вынужден дважды вызывать огонь на себя, лично уничтожил танк и БМП противника.

Получив контузию и продолжая вести за собой подчинённых, вступил в рукопашную схватку с противником, во время которой получил смертельное ранение. После отражения атаки вокруг офицера было обнаружено более десятка тел поверженных врагов.