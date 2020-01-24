ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ: Сильный мужчина, или Женские грёзыМурманские КВНщики продемонстрировали беспрецедентный результат - Алексей Веллер
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)24.01.20 19:30

Звёзды хоккея делятся опытом с юными спортсменами

Звезды хоккейного клуба «Мурман» провели мастер-класс для юных воспитанников школы олимпийского резерва столицы Заполярья. У ребят появился редкий шанс узнать профессиональные секреты мастерства, что называется, из первых уст.

«В хоккей играют настоящие мужчины…» - на стадионе «Строитель» звёзды и действующие игроки хоккейного клуба «Мурман» дают мастер-класс для школы олимпийского резерва № 4. Юные хоккеисты берут уроки мастерства.

Для юных воспитанников мурманской школы олимпийского резерва, входящих в состав команды по хоккею с мячом, сегодня важный и волнующий момент. На стадионе рядом плечом к плечу стоят профессиональные хоккеисты, заполярные звёзды высшего дивизиона российского спорта и даже Сергей Чернецкий, директор хоккейного клуба «Мурман».

Сергей Чернецкий, директор хоккейного клуба «Мурман»:  «Мы всегда очень плотно общаемся с любыми возрастными группами  детских команд, тем более из ШОР 4, школы, которая базируется у нас. А эту команду нам захотелось протестировать, так как они сейчас участвовали в первом этапе всероссийских соревнований по своему году в Архангельске, заняли достойное место, и, возможно, выйдут в финальную часть соревнований».

У каждого из этих ребят есть реальный шанс в будущем стать игроком «Мурмана». Сергей Чернецкий признаётся, что он пристально следит за выступлениями каждого юного спортсмена, что называется, высматривает молодую смену.

Сергей Чернецкий, директор хоккейного клуба «Мурман»: «Мы, в принципе, следим за всеми возрастами, общаемся. Например, команда Марковиченко Андрея Эдуардовича. Мы ждём, чтобы юные спортсмены пополнили и молодёжную команду, которая в Мончегорске базируется, и суперлигу».

Во время этой тренировки профессиональные спортсмены показали ребятам особые манёвры на коньках, которые используют сами во время игр, как правильно поставить удар и передавать мяч, поделились секретами психологии игрового процесса.

Сергей Лихачев, полузащитник ХК «Мурман»: «Самим приятно с ребятами покататься, хотя  мы и не такие уж и возрастные. Но  с ребятами такого возраста приятно покататься, поиграть, показать какие-то упражнения, которые сами умеем делать, сделать качественно всё, чтобы ребята брали пример с нас».

Прошлый сезон для команды «Мурман» стал прорывным. Благодаря поддержке спонсоров, в частности, Мурманского морского торгового порта команда начала выступать в супер лиге. Большое внимание это предприятие уделяет  и подрастающему поколению хоккеистов. Например, юные мончегорцы, а именно там тренируются молодёжная сборная клуба «Мурман», приняли участие во всероссийском турнире  «Плетёный мяч».

Мастер-классы будут продолжаться, как только у хоккеистов «Мурмана» появится время. Сейчас у команды жаркая пора на льду высшего дивизиона. Совсем скоро, 29 января, состоится домашний матч с кемеровским «Кузбассом».

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаРуководители 88% организаций оптовой торговли оценили экономическую ситуацию в регионе как «благоприятную» и «удовлетворительную»
-ФоторепортажПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»Мурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флота
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманской областной Думе исполнилось 25 летНЕНЕЦКИЙ ЗАПОВЕДНИК. Дневник поморской путешественницыЧетверть века Парламентской ассоциации Северо-Запада России
-Политбарометр
ПодробнееВернув смертную казнь, можно повысить рейтинг доверия Владимиру Путину
-Слово не воробей...Денис Клебанов займётся «точечной селекцией»
-Ходят слухи…Сколько «жизней» у авианосца «Адмирал Кузнецов»?
-

Последние комментарии

Ирина
23.01.20 18:32
Наш двор (Орликовой 53-55) не исключение из общей картины состояния дворов. Правда, в эту зиму грейдер уже почаще проходит по нему, но, к сожалению, в основном туда-обратно. Но как заставить чистить
Комментарий к новости:Снежная зима – беда для нерадивых УК
Андрей
22.01.20 15:33
Нам фиалетово кто хозяин - баню верните народу!
Комментарий к новости:«Здоровье» «победило» «Громаду»
Илона
17.01.20 14:46
Большое спасибо за ответ!!! в моей квартире все в порядке, течет у соседей ниже этаже, это маленькое пояснение.
Комментарий к новости:Что управляющая компания обязана делать бесплатно?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
30311234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире21:30Новости. Информационная программа (12+)22:00«Доверие». Художественный фильм (16+)23:40«Сделано в СССР». Научно-популярная передача (12+)
-PRO ДеньгиСеверян в декабре порадовало снижение цен на сахарный песок, а огорчил рост стоимости услуг железнодорожного и воздушного транспорта-PRO ВалютуКурс евро снизился на 39 копеек, доллар теряет почти 15 копеек-PRO ЭнергетикуВ ноябре в Мурманской области отмечен значительный рост энергопотребления-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 27 января-PRO Нефть и газПришло ли время северного шельфа?-PRO ЗаконыГосдума единогласно приняла в первом чтении поправки в Конституцию РФ
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
06.01.20: В преддверии Рождества Владимир Жириновский во время посещения новогодней ярмарки в Москве раздавал гражданам деньги, приговаривая: «Дети, инвалиды. Кто ещё? Сироты, крепостные, холопы». Как Вы относитесь к таким действиям политика федерального уровня?Проголосовало: 457 человек
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика