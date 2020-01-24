Звёзды хоккея делятся опытом с юными спортсменами

Звезды хоккейного клуба «Мурман» провели мастер-класс для юных воспитанников школы олимпийского резерва столицы Заполярья. У ребят появился редкий шанс узнать профессиональные секреты мастерства, что называется, из первых уст.

«В хоккей играют настоящие мужчины…» - на стадионе «Строитель» звёзды и действующие игроки хоккейного клуба «Мурман» дают мастер-класс для школы олимпийского резерва № 4. Юные хоккеисты берут уроки мастерства.

Для юных воспитанников мурманской школы олимпийского резерва, входящих в состав команды по хоккею с мячом, сегодня важный и волнующий момент. На стадионе рядом плечом к плечу стоят профессиональные хоккеисты, заполярные звёзды высшего дивизиона российского спорта и даже Сергей Чернецкий, директор хоккейного клуба «Мурман».

Сергей Чернецкий, директор хоккейного клуба «Мурман»: «Мы всегда очень плотно общаемся с любыми возрастными группами детских команд, тем более из ШОР 4, школы, которая базируется у нас. А эту команду нам захотелось протестировать, так как они сейчас участвовали в первом этапе всероссийских соревнований по своему году в Архангельске, заняли достойное место, и, возможно, выйдут в финальную часть соревнований».

У каждого из этих ребят есть реальный шанс в будущем стать игроком «Мурмана». Сергей Чернецкий признаётся, что он пристально следит за выступлениями каждого юного спортсмена, что называется, высматривает молодую смену.

Сергей Чернецкий, директор хоккейного клуба «Мурман»: «Мы, в принципе, следим за всеми возрастами, общаемся. Например, команда Марковиченко Андрея Эдуардовича. Мы ждём, чтобы юные спортсмены пополнили и молодёжную команду, которая в Мончегорске базируется, и суперлигу».

Во время этой тренировки профессиональные спортсмены показали ребятам особые манёвры на коньках, которые используют сами во время игр, как правильно поставить удар и передавать мяч, поделились секретами психологии игрового процесса.

Сергей Лихачев, полузащитник ХК «Мурман»: «Самим приятно с ребятами покататься, хотя мы и не такие уж и возрастные. Но с ребятами такого возраста приятно покататься, поиграть, показать какие-то упражнения, которые сами умеем делать, сделать качественно всё, чтобы ребята брали пример с нас».

Прошлый сезон для команды «Мурман» стал прорывным. Благодаря поддержке спонсоров, в частности, Мурманского морского торгового порта команда начала выступать в супер лиге. Большое внимание это предприятие уделяет и подрастающему поколению хоккеистов. Например, юные мончегорцы, а именно там тренируются молодёжная сборная клуба «Мурман», приняли участие во всероссийском турнире «Плетёный мяч».

Мастер-классы будут продолжаться, как только у хоккеистов «Мурмана» появится время. Сейчас у команды жаркая пора на льду высшего дивизиона. Совсем скоро, 29 января, состоится домашний матч с кемеровским «Кузбассом».