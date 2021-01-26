День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)26.01.21 19:30
Звезды российского кино приедут в Мурманск на досъёмки сериала «Иван»
В ленте задействованы известные актёры - Евгений Цыганов, Светлана Ходченкова, Максим Лагашкин.
Проект-студия «Чехов» из Москвы начала снимать в Мурманской области в марте 2020 года. Пандемия вмешалась в производственный план, и завершение основного съёмочного периода пришолся на конец 2020 года. Осталось лишь несколько сцен, которые кинематографисты на этой неделе планируют доснять в декорациях новогоднего Мурманска.
Сюжет фильма рассказывает о судьбе бывшего профессионального мотогонщика, который стал алкоголиком. Однако в попытках наладить свою жизнь он начинает подрабатывать трезвым водителем. Иван готов прийти на помощь любому человеку.
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Последние комментарии
Д.О. Вернер
26.01.21 22:21
Так на АЭС ток государственный, а от ветряков ток частный... https://www.youtube.com/watch?v=CaQxqt5ErAg
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по УВР МБОУ Кадетская школа города Мурманска.
26.01.21 21:07
Я и весь коллектив МБОУ КШМ обращаемся к Вам, коллективам МБОУ города-героя! Защитим Андрианова Василия Геннадьевича от обвинений и пенсионерку Ананьину Л. А.! Они оба ОЧЕНЬ дороги для образования го
светлый
23.01.21 11:41
Если есть АЭС ,ЗАЧЕМ похабить вековой ландшафт ,вырезать лес и похабить тундру никчемными агрегатами?
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