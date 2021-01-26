Звезды российского кино приедут в Мурманск на досъёмки сериала «Иван»

В ленте задействованы известные актёры - Евгений Цыганов, Светлана Ходченкова, Максим Лагашкин.

Проект-студия «Чехов» из Москвы начала снимать в Мурманской области в марте 2020 года. Пандемия вмешалась в производственный план, и завершение основного съёмочного периода пришолся на конец 2020 года. Осталось лишь несколько сцен, которые кинематографисты на этой неделе планируют доснять в декорациях новогоднего Мурманска.

Сюжет фильма рассказывает о судьбе бывшего профессионального мотогонщика, который стал алкоголиком. Однако в попытках наладить свою жизнь он начинает подрабатывать трезвым водителем. Иван готов прийти на помощь любому человеку.