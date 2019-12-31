Звёзды только подсказывают путь, но в високосный год каждый из нас входит самостоятельно

Неповторима красота Кольской земли и неба. Как часто мы обращаем свой взгляд в манящую высь, чтобы насладиться чудом северного сияния, увидеть редкий дар для наших широт – звезды и по ним, может быть, угадать, что нас ждёт впереди. Каким же будет 2020-й, по китайскому или как его ещё называют, восточному календарю, Год белой металлической Крысы?

Сергей Згазинский, астролог: «У всех будет работа - бизнес и ничего личного. Это будет основная тенденция в новом году. Положительные моменты характеристики связаны с очень большой работоспособностью, с выживаемостью, с возможностью достичь целей, а это даёт толчок для карьерного роста, движению вверх. Поэтому такие качества надо в себе культивировать, но, понимая при этом, что год будет жёсткий, поэтому надо двигаться вперед, но, не теряя человеческих качеств».

2020-й – год високосный, стоит ли его бояться? И какие тайны несёт в себе лишний день в году, который с определенной периодичностью «втискивается» в календарь?

Сергей Згазинский, астролог: «С точки зрения астрологии, високосный год не настолько плох, как кажется на первый взгляд. Это всего-навсего юлианский календарь, который появился очень давно, но при этом никак он со звездами не связан. Бояться его не надо. По статистике в високосный год происходят те же события, что и в другие годы. Поэтому високосный год - это такой анахронизм, с точки зрения астрологии».

А что советуют звезды в делах сердечных? Или ничего личного, только бизнес?

Сергей Згазинский, астролог: «Можно выходить замуж, разводиться, начинать новое дело, открывать свое предприятие, можно делать всё, что угодно. Жизнь человека не связана с этим календарем, жизнь человека связана с движением звёзд. У каждого этот год свой, у каждого индивидуальный гороскоп».

Вот так по-прежнему мы сами остаёмся творцами своей судьбы, а звёзды могут нам только помочь. К слову, наступит Год белой металлической Крысы, как известно, наступает во второе новолуние после дня зимнего солнцестояния, которое будет 25 января.