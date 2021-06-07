Звонкий смех и улыбки детей. Это то, что нужно для настоящего счастья!

Такого мнения придерживаются организаторы и партнёры масштабных детских праздников, приуроченных ко Дню защиты детей. В эти выходные для маленьких мурманчан мероприятия прошли во дворах по улице Аскольдовцев, 33 и Александрова, 10.

В детстве многие мечтали о собственном мире, в котором нет забот, полно развлечений, друзей и сладостей. Помочь юным северянам окунуться в эту сказку вызвались организаторы большого детского праздника.

Дмитрий Афиногенов, руководитель сообщества в «ВК» «Регион 51»: «Для нашей группы это социальная миссия – работа с детьми. Мы рады, что к организации мероприятия присоединился «Мурманскводоканал», «Мурманэнергосбыт» и клуб собаководов «Романов на Мурмане». Детей много – это очень классно, поэтому много сюрпризов их сегодня ждёт. Это будет и мастер-класс по регби, фокусы, жонглеры, циркачи, в общем -большая, насыщенная программа. Мы рады, что этот пробный шар сегодня получился отличным».

Сюрпризов для детей было много – весь праздник расписан буквально по минутам. Пока в одной части площадки дети смотрели выступления дрессированных собак, в другом углу лица юных северян разукрашивали профессиональным аквагримом.

Ольга Монахова: «Очень нравится! Молодцы, что организовали для наших детей такой праздник, что бывает крайне редко. Мы очень довольны, всё интересно».

Мила Левина: «Мне понравилось, как раскрашивают лица, как бросала девочка обручи. Была такая классная музыка».

Удивляли детей не только танцующие животные, но и фокусник – своих секретов, правда, волшебник так и не раскрыл.

Андраник Мусатян, генеральный директор ГОУП «Мурманскводоканал»: «Нам приятно, как предприятию водоканала, что мы организовали этот праздник. Нам приятно, что дети счастливы – это очень хорошо, когда они счастливы, когда они улыбаются. Погода не такая, как вчера, но мы капельку хорошего настроения, капельку хорошей погоды добавляем им сегодня. Конечно, поздравляем с Днём защиты детей! Радуемся за наших детей, всегда их будет защищать, помогать им и организовывать для них подобные мероприятия».

Тёплые летние дни в Мурманске необходимо проводить с пользой, так как в любой момент капризы северной природы вновь заставят горожан сидеть и греться дома. Детский праздник подарил радость не только маленьким мурманчанам, но и их родителям, бабушкам и дедушкам, которые в этот солнечный день играли и смеялись наравне со своими детьми.

Алла Истомина, генеральный директор АО «Мурманэнергосбыт»: «Дети устали быть в домах – пришло лето, пришли каникулы. Сегодня праздник пришёлся вовремя и по душе всем жителям этого микрорайона. Действительно, ребята очень хорошо резвятся и настоящий сегодня День защиты детей. А мы своё время, самое ценное, что у нас есть, мы сегодня отдаём детям, проводим время именно с ними».

Ребята получили необходимый для лета заряд положительных эмоций и отличного праздничного настроения. Организаторы уверены, что этот праздник точно не будет последним.