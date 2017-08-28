Звучали стихи на берегу Имандры
Мончегорск снова примерил на себя роль поэтического центра Заполярья. Городской парк на берегу Имандры второй раз стал площадкой для проведения поэтического фестиваля «Табуретка», на который съехались гости с разных стран мира.
Мончегорск, где присутствуют предприятия Кольской ГМК, традиционно считают металлургической столицей Мурманской области, но проходящий здесь уже второй год подряд международный поэтический фестиваль даёт городу право именоваться и культурной столицей Кольского Заполярья
Фестиваль «Табуретка» в Мончегорск приезжает второй раз. Манит поэтических гостей уникальный арт-объект не так давно появившийся в городском парке – двухметровая табуретка. Именно с неё мечтают прочитать стихи все начинающие поэты Заполярья. Впрочем, забираться на памятник не совсем безопасно, поэтому выступления для больших и маленьких зрителей проходят рядом с табуреткой.
- Я маленький, горло в ангине, за окнами падает снег, и папа поёт мне, как ныне сбирается Вещий Олег. Я слушаю песню и плачу, рыданья в подушке душу, и слезы постыдные прячу и дальше и дальше прошу, - стихи молодой поэтессы Анны Герман Андрей Носков, актёр, почётный гость фестиваля «Табуретка», читает по памяти.
Строчки про детские переживания вызывают у слушателей бурный отклик. На целый день мончегорский парк превращается в сцену под открытым небом. Рифмами говорят и именитые поэты, и начинающие авторы.
- Для меня это значит, что к нам могут приехать разные артисты, - говорит Альбина Рыжкова, жительница Мончегорска. - Мне нравится фестиваль, потому что можно самому выйти и рассказать стихи. Альбина на площади без запинки читает «Песнь соловья» Расула Гамзатова.
Несмотря на то, что девочка, как и многие её знакомые, имеет ограниченные возможности здоровья, в поэзии для них нет никаких границ.
- На самом деле здесь нет никаких границ, никаких рамок. Выступали и граждане пожилого возраста, и дети, и подростки, - говорит Любовь Рыжкова, специалист Мончегорского центра соцобслуживания населения, - настолько стихи проникновенные. Не было коротких стихов, все хотели рассказать много. Выступали также детки с ограниченными возможностями, видела дядечку инвалида. Очень приятно, что границ нет, каждый может рассказать, выступить здесь.
Особенных деток на фестивале приняли тепло, потому что рассказывают они от души. Их улыбки и признания в любви к родному городу дорого стоят.
А вот рассказывать сказки на фестивале пришлось роботу. Разработчик компьютерной программы подметил, что сюжеты произведений разворачиваются по определенным сценариям и создал для них специальный алгоритм.
- «Генератор волшебных сказок» - это программа, которая позволяет человеку, выбрав персонажи, вещи и цели, создать сказку, - поясняет Ксения Вредова, волонтёр.
Автор генератора понял, что все сказки, вещи и мотивы очень схожи. Анимация и звук оставляет желать лучшего, но произведение вызывает живой отклик, улыбки и смех участников фестиваля. А это самое главное.
Мончегорцы искренне гордятся тем, что город принимает международный поэтический фестиваль, собирают на память автографы и верят, что в следующем году своё место у «Табуретки» снова займут известные авторы.
А пока жители города металлургов бережно хранят полученные автографы и разучивают новые поэтические строчки, организаторы фестиваля уже готовятся к новому, третьему, который по традиции пройдёт в красивом парке на берегу Имандры.