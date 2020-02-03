Звучат романсы в научной библиотеке

Старинный русский романс – музыка, сформированная на волне веяний романтизма в первой половине XIX века. Но и в XXI веке – это звучание затрагивает сердца слушателей. Тематический вечер провели в Мурманской областной научной библиотеке.

Концерт в библиотеке – мероприятие необычное. Многим даже трудно такое представить. А вот для гостей и сотрудников «научки» – дело привычное. Артисты мурманской филармонии уже много лет дружат с областным учреждением культуры.

Алла Мицуро, заведующая отделом развития внешних коммуникаций Мурманской областной научной библиотеки: «Коллектив филармонии обратился к нам с предложением провести такой вечер. Мы с удовольствием согласились, потому что наша аудитория, наши читатели очень любят такие вечера. Мы часто проводим литературно-музыкальные вечера не только старинного русского романса, но и русской народной музыки и оперной. У нас многие коллективы выступают».

Музыкальные вечера в областной библиотеке посещают мурманчане разного возраста. Однако периодически такие концерты как и это мероприятие организуют специально для старшего поколения в рамках литературной гостиной «Третий возраст». Дело в том, что романс очень чувственная, душевная музыка, которая может быть не совсем близка молодым людям, но чутко воспринимается людьми в возрасте.

Михаил Семяшкин, гитарист: «Романс - трепетный и чуткий, отзывается в душе. Я считаю, что каждый человек, который его слышит, не может остаться равнодушным. Это всегда искренне, всегда чисто».

В этот вечер в зале звучали самые известные композиции старинного русского романса.

Информацию о ближайших концертах в научной библиотеке можно узнать на официальном сайте учреждения.