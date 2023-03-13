Звучит «Камертон»: одному из самых известных камерных ансамблей региона исполнилось 35 лет

«Камертон» из Снежногорска знаком многим почитателям инструментальной музыки в Мурманской области. Этот коллектив становился гостем музеев, сцен филармонии и Дворца культуры имени С.М. Кирова.

Найденная среди нот и музыкальных методичек в середине 80-х годов прошлого века партия второй виолончели стала основой «Камертона». Когда с вариацией мелодии Марина Ананьева пришла к коллеге Ирине Сударкиной, та воскликнула: «Вы знаете, а у меня есть первая – для скрипки! Нужно играть». Дуэт немедленно пригласил для аккомпанемента пианистку, также преподавателя детской музыкальной школы Снежногорска, и камерное трио начало историю ансамбля.

Марина Ананьева, руководитель ансамбля «Камертон», г. Снежногорск: «И в 1988 году директор дал имя «Камертон» в каком-то отчёте. Имя прижилось, сам того не ведая, он благословил ансамбль на долгий творческий путь».

Далее коллектив пополнился скрипками, выступления «Камертона» стали базой городских литературных гостиных. Кстати, в этом же зале, где сегодня музыкальный коллектив отмечает юбилейную дату, слушателям и зрителям рассказывали о прекрасном: музыке и хороших книгах.

Марина Ананьева, руководитель народного ансамбля «Камертон», г. Снежногорск: «Когда чувствуешь, что от зала идёт положительная энергетика, когда тебя слушают, то играть очень легко.».

С 1995 года возглавляет «Камертон» Марина Ананьева, а Ирина Сударкина - бывший руководитель - даже после переезда продолжила традиции музыкального объединения. В Северодвинском Дворце культуры был организован камерный ансамбль.

Ирина Сударкина, первый руководитель ансамбля, музыкант, г. Северодвинск: «Сначала даже репертуар был схож, потом стал обогащаться. Больше десяти лет проработала, затем пришла в музыкальную школу. И там организовала подобный, ансамбль называется «Рондо».

Был музыкальный коллектив и в музыкальной школе, куда спустя десять лет перешла работать Сударкина, а сегодня педагог руководит детским камерным ансамблем. Что касается «Камертона», то звание «народный», как правило, дают коллективам самодеятельным, а в составе снежногорского ансамбля профессионалы. Но раз музыканты играют для народа, рассудила комиссия, то творческое объединение по праву заслужило такой статус. Сегодня, в день 35-летия со дня создания «Камертона», пожелания о главном – долгих творческих лет.

Александр Хвостенко, председатель Совета депутатов ЗАТО Александровск: «Я, как бывший ученик Валентины Владимировны, давно знаком с творчеством народного ансамбля. Хочу пожелать расширения творческого коллектива».

Владимир Мищенко, первый заместитель председателя Мурманской областной Думы: Вы являетесь достоянием России! По прошествии времени мы можем это оценить: вы молодцы, вы замечательные! Оставайтесь такими же».

Классическими произведениями педагоги не ограничиваются, исполняют и народные мотивы, и музыку эстрадно-джазового направления, пробуют различные современные аранжировки.

Ирина Сударкина, первый руководитель ансамбля, музыкант, г. Северодвинск: «Но мы никогда не забываем о классике, потому что это – образец».

Так уж сложилось, что маленькие закрытые города люди покидают, а причины на это у всех разные. Сменила место жительства и Надежда Ефремова. Музыкант Мурманской областной филармонии не упускает возможности вновь вернуться в родной коллектив, пусть и всего на несколько часов, пока со струн льются знакомые мелодии.

Надежда Ефремова, педагог детской музыкальной школы, г. Мурманск: «Конечно, друзья, за столько лет уже срослись настолько, что порой даже граней не чувствуем, как родственники. У нас всегда тёплая атмосфера, делимся тайнами, приятно всегда приезжать и принимать участие в концертах».

Пополнилась копилка «Камертона» почётными грамотами различных уровней – от администрации муниципалитета до благодарностей за вклад в воспитание и развитие музыкального вкуса от Мурманской областной Думы.